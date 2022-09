Piqué y Shakira no logran salir del ojo de los 'paparazzis' y los medios de entretenimiento.

Desde que anunciaron su separación, hace ya tres meses, el futbolista catalán y la cantante barranquillera han sido blanco de escrutinios constantes.



Es tanta la atención que acaparan que el jugador ya anunció acciones legales ante quienes lo 'persiguen' en Barcelona.



Aun así, los nuevos detalles no dejan de aflorar a su alrededor.



Ahora, la revelación de uno de los 'paparazzis' que más ha seguido el proceso de separación parece ser certera: una sola frase habría derrumbado las bases de la relación de doce años.



El 'engaño'

Gerard Piqué y Shakira

“Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. En un principio, empezaron a salir a escondidas”, afirmó inicialmente el 'paparazzi' Jordi Martin en el programa 'El gordo y la flaca'.



"Shakira no ha sido la única persona engañada", añadió.



“Piqué no solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”, expresó el paparazzi.



Ahora, el mismo reportero pone de relieve un nuevo detalle: la frase que habría cambiado todo.



La frase que 'lo cambió todo'

Shakira y Piqué

Según el mencionado Martin, luego de un viaje de vacaciones, se habría dado la frase que 'lo cambió todo'.



“Cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide ‘tiempo porque estaba agobiado con las empresas’”, explicó el reportero en 'El Programa del Verano', de Telecinco.



“Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’”, añadió el reportero.



Después de eso, dijo Martin: “Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más".



"Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”, concluye el 'paparazzi'.



Hasta el momento ni Shakira ni Piqué han entregado nuevos detalles sobre su separación.

