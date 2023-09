La cantante colombiana Shakira sigue en boca del mundo, más cuando hace poco sacó su nuevo trabajo, ‘El Jefe’, en el que ‘habló de forma indirecta’ de Gerard Piqué, su ex, sus suegros y hasta de una niñera.

La letra de la canción ha dado para mucha tela para cortar, pero siempre ha estado ella en el centro de la atención.

Revelan más secretos

Según Leticia Requejo, colaboradora de 'TardeAR', la niñera fue la que descubrió todas las artimañas de Piqué, por lo que el exfutbolista la echó de la casa.



"Lili Melgar fue quien dio pistas de la relación de Piqué con Clara Chía. Una vez Gerard Piqué le desenmascaró le tiró a la calle y no la indemnizo. Es por eso que en la canción dicen que le pagaron la indemnización", dijo la colaboradora.



En el arranque de la canción, la colombiana le dedica una frase a la niñera: "Lili Melgar, para ti esta canción".



“Requejo daba la cuantía económica que se ha embolsado "ser la topo de Shakira". Y es que, según la colaboradora de 'TardeAR', "Shakira ha decidido pagarle por salir en este videoclip un millón de euros"’, dice Mundo Deportivo.

Lo insólito

Según la comunicadora, “además de este millón de euros, que está muy bien, va a recibir una cantidad extra por todas las ganancias que se tengan del videoclip, que ya se ha hecho viral y que seguro que hará muchísimo dinero", dijo. Pero hay más.



“Parece que la publicación del tema ha hecho que salgan a la luz leyendas urbanas sobre su manera de actuar con el personal que tenía contratado. Según el periodista Javier Ceriani, que se encuentra en 'Los Ángeles', en una entrevista con 'Espejo Público' ha confirmado las quejas de los empleados de la colombiana: "Ellos se quejan de que, para Shakira, no había fin para el trabajo. Eran 17 horas, cocinar para muchísima gente...", dice marca.

Y agrega: “En esa comida para tantas personas durante "un domingo" ocurrió un pequeño altercado ya que "habían cocinado para 17 personas y ella (Shakira) quería que se calentase un pollo a las 2 de la mañana y él le dijo: 'No puedo más, no voy a hacerte el pollo'. Ella, automáticamente, los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle".



Por último, “Ceriani ha asegurado que para poder sacar este tema a la luz y poder acusar a Gerard Piqué de mal jefe, Shakira ha tenido que "pagarle a toda la gente que tuvo en toda su vida como empleados, incluida esta mujer, Lily, le pagó casi hasta un millón de dólares. Tuvo que pagar todas las deudas para poder acusar, ahora sí, a Piqué, de ser el tacaño", se publicó en el diario español.



