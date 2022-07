La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, luego de 12 años de relación, aún llena páginas y páginas de los diarios y de los medios especializados en el espectáculo y en el fútbol.

Shakira y Piqué aún están definiendo las condiciones del divorcio y qué va a pasar con sus vidas. Pero ahora, otra separación vuelve a sacudir al fútbol mundial.

Se acabó el matrimonio del italiano Francesco Totti

Este lunes, el futbolista italiano Francesco Totti y la modelo Ilary Blasi anunciaron su divorcio tras veinte años de relación y matrimonio y lo hicieron por separado, mediante dos comunicados distintos, y reclamando respeto por su privacidad.



"Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos", afirmó en una nota a los medios el exfutbolista, que había negado los rumores.

En el 2006, Totti obtuvo el título más importante de su carrera. Fue campeón del Mundo con la Selección Italia. Foto: Pascal Pavani / AFP

"He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer", añadió.



Totti avanzó que el divorcio transcurrirá "rigurosamente en privado" y que no ofrecerá más declaraciones.



Poco antes, Blasi había difundido un comunicado a través de la agencia Ansa en el que anunciaba que su matrimonio con Totti "está terminado", empleando prácticamente los mismos términos.



"El proceso de separación quedará como un hecho privado y no seguirán otras declaraciones por mi parte. Invito a todos a evitar especulaciones y sobre todo, a respetar la privacidad de mi familia", terminó la presentadora.

Fin a una relación de 17 años

El célebre excapitán del Roma, de 45 años y que colgó las botas en 2017, se casó con Blasi (41) el 19 de junio de 2005 y, a lo largo de este tiempo, formaron una de las parejas más sólidas del 'calcio' y tuvieron tres hijos, Chanel, Cristian e Isabel.



Los rumores del divorcio habían emergido el pasado mes de febrero, a causa de una supuesta nueva relación del futbolista, pero en aquel entonces la pareja negó su crisis, a pesar de que no se les haya visto juntos en los últimos meses.



Los medios señalan que Blasi no quería que afectara a su trabajo como presentadora del programa "La isola dei famosi", que terminó el pasado 27 de junio en Mediaset.



El final de esta pareja fue recibido este lunes con gran expectación en Italia y ocupa un puesto destacado en las ediciones de internet de todos los medios del país.



Con Efe