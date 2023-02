Gerard Piqué y Shakira viven este jueves 2 de febrero su primer cumpleaños separados, después de doce años de relación. Mientras el exjugador del Barcelona celebra llegar a los 36, la cantante barranquillera cumple 46.

Por ahora, a pesar de que llevan varios meses alejados, están viviendo ambos en Barcelona.



De momento, a Gerard Piqué lo mantiene en su ciudad la distinta oferta de negocios que mantiene y, claro, su cercanía con el Fútbol Club Barcelona. Por su parte, la prensa indica que Shakira quiere dejar la Ciudad Condal para irse a Estados Unidos con sus hijos. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial el traslado de la artista y sus retoños a suelo norteamericano.



Bajo ese panorama, en el que no están juntos pero tampoco distantes del todo, se conocieron las primeras imágenes de su primer cumpleaños tras la separación.



Y, de entrada, los videos son dicientes. Ella luce sonriente y él "muy serio", según destaca el portal 'CHANCE', de Europa Press.



'Shakira, sonriente; Piqué, muy serio'

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Instagram: @3gerarpique / BZRP Music Sessions #53 - The Orchard Music

Según pudieron registrar las cámaras de 'CHANCE', Shakira empezó su cumpleaños 46 de manera muy tranquila.



A la cantante colombiana se le vio salir muy temprano para llevar a sus hijos al colegio. "Algo que no ha hecho en los últimos días", según comenta el portal en mención.



Asimismo, conforme se ve en los registros, a Shakira no le faltó la sonrisa. A diferencia de otros momentos en los que los 'paparazzis' la han acechado, la artista no se guardó ningún saludo a la prensa.



Su rostro, reluciente, se robó todas las miradas.



#VÍDEO | Shakira saluda muy sonriente a la prensa, agradeciendo las felicitaciones por su 46 cumpleaños https://t.co/PxOnCPM5MO pic.twitter.com/xBHGduVVMI — CHANCE (@CHANCE_es) February 2, 2023

Del lado de Piqué, el tiempo de exposición fue menor. Al exjugador del Barcelona se le vio en las primeras horas de este jueves salir de la casa junto a su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí.



De hecho, según 'CHANCE', a Piqué se le vio "muy serio". Inclusive, señala el portal especializado, su pareja y él le habrían "subido al máximo el volumen de la música"

(sic).

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a vivir juntos tras el 'huracán' Shakira https://t.co/pSt8zoYumM pic.twitter.com/I0c3vDrSKK — CHANCE (@CHANCE_es) February 1, 2023

