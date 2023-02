Shakira y Gerard Piqué van por sus caminos separados, pero diariamente se conocen nuevas revelaciones sobre lo que hacen actualmente.

En las últimas horas se ha filtrado una letra de una canción que sería creada por Clara Chía Marti, la nuva novia del exfutbolista, en respuesta a la música de la colombiana.



(Nairo Quintana, sin equipo, pero se le abre una puerta)

(Shakira y Piqué se volvieron a ver: sus caras lo dicen todo, video)

​

La cadena española 'Telecinco' se dio a la tarea de crear la letra de la canción. La presentadora, Maria Verdoy, interpretó a la novia de Pqué.



"Perdón, ya cogí otro mood. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón", es parte de la letra.



"Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh", sigue la canción.

Se volvieron a ver

Shakira y Gerard Piqué saben que deben verse con frecuencia, pues están de por medio sus hijos, Sasha y Milan, por lo menos hasta que tengan la mayoría de edad.



Hace poco una persona que coincidió en el sitio en el que se ‘vieron’0 grabó la escena. Milan jugaba un partido de fútbol, ahí estaba su mamá y al sitio llegó Piqué.



Por sus comportamientos, pues es claro que están alejados. Sus comportamientos fueron bien distintos.

(Lionel Messi, de otro planeta: el golazo para el agónico triunfo del PSG, video)(Dani Alves: así es la celda en la que pasa sus días en la cárcel, video)