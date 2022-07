Pasan los días y el futbolista Gerard Piqué no logra salir del ojo del huracán por la intrincada separación con la cantante barranquillera Shakira.

Aunque el jugador del Barcelona ya hace parte de los entrenamientos del club catalán, la mayor atención pública que ha despertado su figura tiene que ver con los nuevos detalles que la prensa de entretenimiento ha revelado sobre su supuesta relación con una mujer distinta a la artista colombiana.



Ahora, cuando cada vez falta menos para que empiece el torneo español, Gerard Piqué es señalado de haber llevado a su supuesta 'nueva novia' a firmar un contrato para salir con él.



El supuesto contrato de Piqué

Gerard Piqué, defensor del Barcelona. Foto: AFP

Hasta el momento, según se ha podido saber, la joven con la que estaría saliendo el futbolista es una mujer que tendría cerca de 22 años.



Una bloguera sueca compartió una fotografía del jugador con la supuesta joven en un bar de Estocolmo hace un par de semanas.



El paparazzi español Jordi Martin fue un poco más allá y reveló una imagen de Piqué aparentemente con la mujer, que habría sido tomada en febrero, cuando la relación con Shakira seguía vigente.



El periodista Marco Chiazza, reconocido por su cubrimiento en Barcelona, expresó también que “Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella luego de conocerla mediante un compañero".



Además, el reportero aseveró que "Tras pedirle permiso para salir con ella, Piqué la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”.



Foto: Capturas de pantalla 'Socialité'

Al parecer, según el reportero, "Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”.



De ahí que el supuesto contrato firmado con la mujer sea catalogado por los internautas como una especie de 'ley del silencio'.

