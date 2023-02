Uno de los puntos clave del proceso de separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué fue la custodia de los dos hijos de la pareja, Milan y Sasha.

Finalmente, la decisión judicial es que los dos niños permanezcan con Shakira, quien está haciendo todos los trámites para fijar su residencia en Miami, lejos de Barcelona, donde vivió con su expareja durante los últimos años.



En el acuerdo por la custodia se estableció que Piqué tendrá tiempo para ver también a sus hijos, aunque los términos de las visitas generaron nuevos conflictos entre las dos partes, y más ahora que el exjugador ya hizo pública su relación con Clara Chía Martí.

¿Existe una cláusula para que los niños no convivan con Clara Chía?



Según el diario El Nacional de Catalunya, una de las cláusulas de ese acuerdo es que Milan y Sasha no pueden convivir con la nueva novia de Piqué. “La norma plasmada en el acuerdo secreto de separación es que Milan y Sasha no pueden compartir espacio y tiempo con Chía”, dice el informe publicado hace unos días.



El abogado de Piqué, Ramón Tamborero, desmintió esa versión y aseguró que en ese tema no existía ninguna limitación, por lo cual no hay restricciones para que los niños compartan con la nueva pareja de su padre.



¿Cómo es la relación de Milan y Sasha con Clara Chía? Según la periodista Laura Fa, ya han compartido en varias oportunidades, pero no tendrían conciencia de cuál es la relación entre la joven y el exjugador. La consideran como “una amiga de su padre”.



Por esta razón, cuando los niños llegan de visita al apartamento en el que Piqué vive en Barcelona desde que se concretó la separación de Shakira, la decisión de Clara Chía sería retirarse del recinto.



“Cuando Gerard está con sus hijos, comparte con ellos sus horas como padre y nadie más se suma a esos momentos. Bueno, sí, la familia de él. Cuando los hijos de Gerard están con él, ella desaparece”, agregó Fa.



