Hace un año empezó el alud de noticias. Shakira y Piqué, integrantes de una de las parejas más populares del mundo hispano, le informaron al planeta entero que su relación, forjada tras la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, había llegado a su fin.



"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", expresaron la cantante barranquillera y el entonces futbolista en un comunicado.

Días atrás, las reporteras españolas Lorena Vásquez y Laura Fa, de ‘El Periódico’, habían adelantado que la conexión amorosa entre ambas figuras se había terminado. Sin embargo, el mensaje oficial dio pie al inicio de una seguidilla de capítulos que se han ido escribiendo con el paso de los días. Y que, según parece ser, todavía están lejos de terminar.



La sombra de una infidelidad: el peso que no ha dejado de caer

La cantante se ha mostrado feliz por el éxito de la canción. Foto: Instagram: @shakira / @duolingo

Fa y Vásquez, popularmente conocidas como las ‘Mamarazzis’, dijeron que la relación se había terminado por cuenta de una supuesta infidelidad de Piqué.



"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", sentenciaba hace un año Laura Fa en su programa.



Y hoy, a esa frase le han salido tantas ramas que son incontables los rumores sin confirmar. Según la versión más popular, el engaño de Piqué se habría dado con al menos 1 año de anticipación al anuncio de la ruptura.



Se ha dicho que el catalán habría empezado un romance con la joven Clara Chía Martí, una empleada de Kosmos- su empresa-, y quien hoy es su pareja, mientras estaba con Shakira. Según los ‘paparazzis’ españoles, habría sido tan intensa su relación que la estudiante universitaria habría entrado a la casa familiar de Piqué en reiteradas ocasiones.



Y aunque se desestimó un video con el que se le acusaba a Martí, rondó por redes una teoría de que Shakira habría sabido de la infidelidad debido a un frasco de mermelada.



Según el programa de entretenimiento 'Socialité', de ‘Telecinco’, Shakira se dio cuenta de que algo pasaba con Piqué luego de que en su casa hubiese un consumo irregular de mermelada.



Conforme se escuchó en dicho 'show', y como replicaron otros medios, Piqué no comería mermelada, pero cuando no estaba Shakira, al parecer, alguien más sí la consumía.



De hecho, Socialité lanzó en diciembre pasado que las "tostadas con mermelada" serían el "desayuno favorito" de Clara Chía Martí, la nueva pareja de Piqué. Como si ella fuese quien se comía dicho alimento.



A hoy, nunca se ha confirmado oficialmente la supuesta infidelidad.



‘Lo que no se canta no existe’: la banda sonora del dramático adiós

Piqué, Bizarrap y Shakira. Foto: Instagram de Kings League y Shakira

Como en tantas oportunidades, en esta separación la música ha sido la terapia de Shakira. Así lo dijo en su primera entrevista tras la ruptura, un ‘confesionario’ con la revista ‘Elle’.



Aunque el recuerdo que se tiene es que ‘Monotonía’, canción con Ozuna, fue el primer tema relacionado con la separación, el círculo de Shakira ha llegado a asegurar que el tema de ‘Te felicito’, con Rauw Alejandro, fue el primer indicador de que la situación con Piqué no iba nada bien.



“Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show”, cantaba Shakira sin que nadie pensara que le podría estar hablando a Piqué.



Luego, llegó el tema de Monotonía, en el que el video muestra a un hombre con un ‘look’ similar al del hoy exfutbolista dispararle a la cantante y dejarle un hueco en pecho.



“Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando”, reza la canción.



Pero el punto de no retorno llegó con la sesión que grabó Shakira con Bizarrap. Allí, en un pequeño estudio de grabación, llegaron los dardos más directos que se han escuchado sobre la separación de la cantante y el exjugador.



Mensajes al exdefensor, a su familia y también a su pareja actual colmaron los tres minutos y 37 segundos que dura la grabación.



El clip y la lírica, de impacto mundial, obtuvieron respuesta de Piqué con apariciones con un reloj Casio y un Renault Twingo, elementos que Shakira minimizó al compararlos con un Rolex y un Ferrari.



Hoy por hoy, la canción es cantada con emoción por la mayoría de mujeres en las principales discotecas del país.



Este 2023, ya en otro tono, Shakira publicó ‘Acróstico’, una canción menos fuerte, pero igual de sentida, pues está dedicada a sus hijos por todo el dolor que han pasado al tener que vivir la separación, siendo tan pequeños.

Clara Chía Martí: la tercera en el escándalo

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: Captura de pantalla Tiktok, Agencia

Quizá por la rapidez con la que se conoció su romance, Clara Chía Martí, la novia de Piqué tras la separación, ha sido criticada por los millones de fanáticos de la barranquillera.



La joven catalana no apareció en la vida de Piqué el año pasado, pues ya era una trabajadora de su empresa Kosmos. Sin embargo, se recuerdan las primeras imágenes como pareja en agosto del año pasado.



En ese entonces, aparecieron en la boda de un amigo del defensor, quien por entonces sufría de silbidos en cada cancha que pisaba.

¡La revista @hola publicó estas fotografías recientes de Gerard Piqué y su nueva novia de 23 años, Clara Chía Martí, asistiendo a una boda de un amigo del futbolista! 😱❤️🕺🏻💃🏻📺 #VLA pic.twitter.com/qYnO1KHy1u — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 24, 2022

Con el paso de los días, las imágenes juntos fueron siendo más comunes. Martí, bastante tímida, les huía a las cámaras, pero hoy ya les concede fotos a sus seguidoras en eventos.



Así lo demostró en su última gran aparición con Piqué, en el último concierto de Coldplay en Barcelona.



La bruja en el balcón y la carta del desahucio: el rol de la familia de Piqué

Facebook Twitter Linkedin

Bruja de Shakira, que miraba hacia casa de papás de Piqué. Foto: Capturas de pantalla 'CHANCE', de Europapress

Desde que se anunció la ruptura, los seguidores empezaron a hurgar en la tensa relación que habría tenido Shakira con los papás de Piqué.



De hecho, en medio de los videos de supuestos rifirrafes entre la cantante y Montserrat Bernabéu- madre de Piqué-, llegó la icónica bruja que Shakira puso en el balcón de su vieja casa en Barcelona, a pocos pasos de la casa de los padres del símbolo del Barcelona.



El gesto, según versiones de prensa, habría surgido porque la madre de Piqué habría tenido conocimiento de la supuesta relación del jugador con Clara Chía, mientras seguía junto a Shakira.

Shakira pone una bruja en su balcón orientada hacia la casa de los padres de Piqué pic.twitter.com/cOBVJgk1ct — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 14, 2023

El último capítulo de la tensa relación de Shakira con los padres de Piqué llegó con la partida de la barranquillera a Miami.



Según los ‘paparazzis’, el progenitor del exjugador le envió una carta de desahucio a Shakira a comienzos de este año. Aunque se ha dicho que fue un acto meramente burocrático, la acción ha sido reprobada por los ‘fans’ de Shakira.

El acuerdo que sigue llenándose de polémicas

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué, Shakira y sus hijos. Foto: Kings League Infojobs y YouTube de Shakira

En diciembre del 2022, luego de distintas reuniones entre sus abogados, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo. Según lo pactado, los dos hijos, Milan y Sasha, vivirán con su madre, pero el padre podrá visitarlos sin problemas.



"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal", dijeron del entorno de la cantante en noviembre.



Desde entonces, Piqué ha hablado en dos ocasiones sobre la situación. Primero, ratificó en una entrevista que lo que quiere es que sus hijos estén bien. Luego, criticó el actuar de la barranquillera.



Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?”pic.twitter.com/Ms6N9dLHUu — César Moreno (@CesarMorenoH) April 2, 2023

Hoy por hoy, la prensa española sigue reseñando supuestos desencuentros tras el acuerdo. Asimismo, se habla de que hay asuntos que quedaron pendientes. Y en medio de eso, los ‘paparazzis’ siguen al acecho.



Por eso, se dice, Shakira se iría a vivir a un lugar alejado, pues sus hijos estarían sufriendo por el acoso. Piqué, por su parte, vive cada vez con mayor libertad su nueva relación.



‘¿Llegará a casarse como no hizo con Shakira?’, se preguntan sus seguidores.

Solo el tiempo lo dirá.

