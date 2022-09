Shakira rompió su silencio sobre la separación de Gerard Piqué este miércoles, después de tres meses de sigilo.

La barranquillera se abrió en canal durante una conversación con la revista 'Elle'.



En medio de la charla, Shakira confesó lo difícil que ha sido el proceso de separación del jugador, sobre todo luego de los sacrificios por amor que hizo durante los dos años de relación.



Alrededor de esa pregunta, surgió un interrogante que ha rodeado la separación del jugador y la cantante: "¿'Te felicito' está dedicada a Piqué?".



Shakira respondió.



.

'Cuando el guante calza, calza'

Foto: Capturas de pantalla de videos de 'CHANCE'

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada: había vivido toda mi existencia como artista, viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando. en diferentes países alrededor del mundo(...)", respondió Shakira al ser interrogada por la manera en que se disolvió su relación.



La cantante explicó que hizo varios sacrificios por amor. Entre ellos, poner su carrera musical a un lado.



A pesar de eso, la barranquillera dio a entender que la música siempre se ha mantenido como su mejor medio de expresión.



Precisamente, ante las dudas de los fanáticos por la letra de 'Te felicito', la canción que además de ser un éxito indiscutible se ha visto como una 'indirecta' a Piqué, Shakira dijo:

"Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal".



.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, expresa la lírica de 'Te felicito'.



“Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes; suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas”, prosigue la canción que bate récords en las plataformas digitales.



Hasta el momento, Piqué no se ha pronunciado abiertamente sobre la separación. Tan solo ha dicho que establecerá acciones legales por el comportamiento de algunos 'paparazzis'.

