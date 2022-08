Piqué y Shakira viven uno de los momentos más tensos de su vida, luego de que anunciaran hace más de dos meses su separación.

Según han podido adelantar varios medios de entretenimiento, Piqué ya estaría llevando sin contratiempos una nueva relación con otra mujer.



Al parecer, sería Clara Chia Martí, una trabajadora de su empresa Kosmos.



En medio de esa información, muy poco se ha sabido del estado de Shakira.



Sin embargo, en las últimas horas el paparazzi español Jordi Martín, quien ha seguido de cerca los más de doce años que han estado vinculados el futbolista y la cantante, reveló cómo se encuentra la artista barranquillera.



El reportero de entretenimiento fue certero: "Shakira está devastada".



'Shakira es la víctima'

Algunas versiones de medios mexicanos apuntan a que Shakira podría ser demandada por plagio. Foto: Captura de pantalla

“Puedo decir que (Shakira) está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, le dijo Martín a 'RCN'.



“Al principio, era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira”, agregó.



Luego, interrogado por la supuesta nueva relación con C. Chia Martí, Martín aseguró:



"Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada. A pesar de que han dicho que se va a separar, están muy enamorados (Por eso) Shakira está pasando un bache anímico terrible”.

¿Hubo infidelidad?

Sobre la supuesta infidelidad, que nunca se ha confirmado, Martín manifestó:



“En un programa de televisión advertí a Shakira y dije ‘ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Y es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia seria”.



“Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona; hay que recordar que dejó su vida en EE.UU. para trasladarse a España, aquí no tenía ningún vínculo en España, ni amistades, ni profesional y dio todo por esta pareja y por sus hijos”, concluyó.

Hasta el momento, desde el anuncio de la separación, ni Piqué ni Shakira se han vuelto a pronunciar públicamente al respecto.

