La noticia de la separación del futbolista catalán Gerard Piqué y la cantante Shakira ha tomado varios rumbos. Los medios especializados en ‘perseguir’ las informaciones de los famosos han encontrado en esta historia varios temas de gran interés.

Uno de ellos es la actualidad de la expareja. Cada uno ha tomado su rumbo, pues la vida sigue, y deben de continuarla en sus roles, pero el que no se les escapa es el tema de ser padres.



Shakira y Piqué saben que sus vidas pasan por Sasha y Milan, son su adoración y así no han asumido ambos.



Advierten que los vieron al lado de ellos. Ocurrió en República Checa, en la que participaron de un torneo de béisbol. No estuvieron juntos, se les vio por separado, pero eso demuestra que su principal prioridad son sus hijos.



Tanto Shakira como Piqué llegaron y se fueron por separado del evento y, luego, se les ha visto cada uno con uno de sus hijos, el defensa de la selección de España con Sasha y ella con Milan.



Se sabe que ella es la encargada de llevarlos al colegio. La barranquillera siempre va con gesto serio, gafas oscuras y sin hacer declaraciones.



También se especula mucho sobre el futuro de ambos. Claro, Piqué deberá de seguir su carrera en España, pero se advierte que Shakira quiere irse de Barcelona.

Varios medios aseguran que está pensando en radicarse en Miami, Estados Unidos, donde tiene una mansión sensacional. Además, porque ella tiene varios proyectos en Latinoamérica y en ese país, por lo que no es nada descabellado pensar eso.



El tema son los niños, pues entraría la parte legal. Tendría que llegar a un acuerdo amistoso con Piqué y establecer el tipo de visas que usarían.



Lo otro es que un juez decida que la custodia de los niños quedaría en manos de la cantante colombiana, pero son temas a largo plazo.



