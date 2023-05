Shakira y Piqué vuelven a estar en medio de un debate. La cantante barranquillera y el exdefensor catalán aparecen en distintos titulares por cuenta del impacto que ha tenido el emotivo lanzamiento de 'Acróstico', la última canción de Shakira, una producción dedicada a Milan y Sasha, sus hijos.

Y es que aunque en general el recibimiento ha sido favorable, este miércoles sobresalió que Gerard Piqué no estaba enterado de que sus hijos saldrían en el videoclip de la canción. Al parecer, ni Shakira ni los propios niños le comentaron del plan.



Entretanto, mientras se despliega todo un debate en redes sociales, cobró eco la reacción que Antonela Roccuzzo, amiga de Shakira y esposa de Messi, tuvo ante el 'boom' de 'Acróstico'. Sobre todo porque es la más viral de todas.



(Siga leyendo: 'Piqué dejó en vergüenza a los hijos de Shakira': inesperada reacción del exfutbolista).

La reacción de Antonela al video de Shakira y sus hijos

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Antonela Roccuzzo. Foto: Oscar del Pozo - Eitan Abramovich / AFP

Shakira publicó el video de 'Acróstico' en su cuenta de Instagram, con un sentido mensaje.



"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", apuntó la barranquillera acompañando la emotiva grabación.



Y ante el impacto del video y el mensaje, el comentario que más reacciones ha suscitado ha sido el de Antonela Roccuzzo.



La modelo y empresaria argentina, quien conoció a Shakira en Barcelona, dejó tres 'emojis' de caras tiernas, con lágrimas.



Esa reacción, breve pero sentida, ha tenido más de 60 mil 'likes'.



(Además: 'Clara Chía baila canción de Shakira': historia detrás del video de la novia de Piqué).

Más noticias

DEPORTES