La separación de Shakira y Gerard Piqué fue hace más de un año, pero las secuelas siguen. Y con muchísima fuerza. Mientras la primera parece acercarse al piloto británico Lewis Hamilton, el segundo ya comparte su vida con Clara Chía.

Sin embargo, todavía hay muchas cosas pendientes entre la colombiana y el catalán, relacionadas con el futuro de sus hijos, Milan y Sasha. Y eso ha terminado por afectar la nueva relación de Piqué.

Muchas cosas se han dicho del presente de todas las partes. Y ahora, un vidente se atreve a hablar del futuro: se trata de ‘El Niño Prodigio’, quien trabaja con la revista People en español.



‘El Niño Prodigio’ cree que no hay amor de parte de Piqué hacia su nueva pareja e incluso predijo una infidelidad.



"Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella", recalcó. "Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo”, agregó.



En cambio, el vidente asegura que sí hay amor de parte de Clara Chía hacia Piqué, y que eso le puede traer problemas.



"Va a pasar mucho problema, muchas contrariedades pero ella sí se ve muy enamorada de él. [Piqué] tiene eso muy fuerte: que las mujeres son las que se enamoran de él", insistió ‘El Niño Prodigio’.



Incluso, el vidente dijo que Clara Chía quiere tener un hijo con Piqué, pero que eso le va a traer otros problemas. "Ahora mismo ella se encuentra indecisa. Ella va a hacer todo lo posible por salir embarazada. Dice el espíritu que ella puede ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Tendrá que estar en un tratamiento", explicó.



‘El Niño Prodigio’ dijo que los problemas entre Shakira y Piqué van a seguir y que, incluso, podrían llegar al plano legal. "Va a haber algo en que está la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia”, recalcó.

¿Qué va a pasar entre Shakira y Lewis Hamilton?



El vidente también se refirió a la posible relación entre Shakira y Lewis Hamilton. "Sobre este otro muchacho y Shakira, yo decía que llegaba un hombre a la vida de ella y que tenía también que ver con el deporte", dijo.

Shakira ha sido fotografiada en varias oportunidades junto a Lewis Hamilton. Foto: Instagram: @shakira - @lewishamilton



Aseguró que las visiones de lo que viene para ambos parecen muy distintas: "Le veo abundancia, mucha prosperidad. Voy a ser sincero: este hombre anda buscando un hijo. No sé si Shakira está en eso. Hay algo bonito entre ellos como una amistad; no veo muchas cosas a futuro", afirmó.



Sin embargo, hay un factor que podría ayudarlos en su relación, y tiene que ver con sus signos zodiacales: Hamilton es Capricornio y Shakira es Acuario. "Son aire y tierra. ¡Es un tornado en la cama!", concluyó ‘El Niño Prodigio’.



