Shakira y Piqué toman drástica decisión para proteger a sus hijos tras caso de acoso

Los primeros días del 2024 de la cantante colombiana Shakira y de su expareja, Gerard Piqué, han sido muy movidos y preocupantes, pues ella y sus hijos viven momentos difíciles en Miami, Estados Unidos.

Hace poco se conoció que es acosada por un hombre que dice que es su esposa, algo que generó temor en el entorno de la barranquillera y en el del exjugador del Barcelona.



Lo desconocido

Según se conoció, Daniel John Valtier, de 56 años, fue arrestado por cargos de presunto acoso a Shakira y se presentó ante el juez el pasado 9 de enero.



Sus declaraciones sorprendieron y al mismo tiempo atemorizaron a Shakira y a Piqué, pensando en que sus hijos, Sasha y Milan, se pueden ver afectados.

"Ella es mi esposa. Hablo con ella todo el tiempo”, dijo Valtier, pero el juez le contestó: “No, señor, ella no es su esposa”.

Con temor

Este problema inquieta la seguridad de la colombiana en Miami, donde estableció su residencia con los dos pequeños.



Es tan complicada la situación, que tanto Shakira como Piqué han tomado cartas y decisiones en el asunto.

Así lo contó Álex Rodríguez, colaborador de 'Vamos a ver', quien informo desde la Florida lo que ocurre por estos días.



“Tiene vigilancia todo el día. Dos patrullas de Policía apostadas en la puerta de su casa las 24 horas al día. Una medida que solicitó la propia Shakira ante el juez", dijo.

¿Qué dice Piqué?

Y agregó: “Y es que, como decíamos, a pesar de haber sido encarcelado, podría salir muy pronto. (...) El problema no se ha acabado porque está en la cárcel, pero el juicio aún no se ha celebrado y él tiene una fianza de 150.000 euros de los que solo tiene que pagar el 10 por ciento”, precisó.



En cuanto al exjugador de la selección de España, está empeñado en colaborar en cuanto a la seguridad de sus dos hijos.



“He hablado con su familia y no están dispuestos a ayudarle porque conocen su estado mental", reveló el comunicador sobre el hombre, que está en custodia de las autoridades por el momento.

