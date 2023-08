Shakira y Gerard Piqué parecen entrar en un momento inédito tras su mediática separación, anunciada hace más de un año.



La cantante barranquillera y el exfutbolista catalán han protagonizado en los últimos meses decenas de titulares de la prensa rosa por cuenta de sus supuestos desencuentros después de su ruptura.



Pero ahora, según informa 'Vanitatis', el ala de entretenimiento de 'El Confidencial' de España, la situación parece entrar en un clima de paz.



La sana reconciliación de Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué, en fotografías recientes. Foto: CHANDAN KHANNA, AFP.

"Ya no hay discusión ni problema alguno", asegura 'Vanitatis' que dicen del entorno de Shakira.



"Es así, no hay problema alguno", dice el medio que responden de Piqué.



La situación entre el exjugador y la cantante, sostiene el portal, ha llegado a un punto de calma en el que todos resultan beneficiados.



Según 'Vanitatis', la idea de ambos es cumplir firmemente los acuerdos y que sus hijos no tengan que lidiar con la presión de los medios por los supuestos desencuentros.



"La paz se instala en la separación de Shakira y Piqué: 'Cumplen el convenio a rajatabla'", celebra 'Vanitatis.

El portal publica que tanto Piqué como Shakira seguirán adelante con sus nuevas relaciones. Piqué, con Clara Chía. Y aunque nunca se ha confirmado, el portal dice que Shakira seguiría con Lewis Hamilton, piloto de la F1.

