Shakira y Gerard Piqué viven una separación de nunca acabar. La cantante barranquillera y el exjugador catalán han protagonizado una de las rupturas más mediáticas de la última década. Y aunque ya ha pasado más de un año desde que anunciaron el fin de su relación amorosa, se siguen conociendo detalles inesperados.

Este jueves, en medio del eco que ha tenido la reciente entrevista con 'People en Español', la revista '¡Hola!' destaca un encuentro secreto que lo habría marcado todo en plena separación.



(Siga leyendo: Gerard Piqué y Clara Chía: centro de críticas por actitudes en boda de su hermano).

El encuentro secreto entre Shakira y Piqué

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram Kings League Infojobs, Instagram Shakira

Según remarca '¡Hola!', Shakira y Piqué habrían tenido que poner a prueba sus emociones por cuenta de un encuentro privado en plena separación.



La publicación reseña que la colombiana y el español tuvieron que mantener la compostura el 28 de mayo, cuando su relación ya había terminado y el anuncio mundial estaba por hacerse.



En esa fecha, se llevó a cabo la Primera Comunión de Milan, uno de sus dos hijos. Y, según se ha podido saber, el ambiente en la ceremonia no habría sido el más amistoso.



De hecho, no hay información precisa sobre el festejo. Sobre todo porque, remarca '¡Hola!', William Mebarak, el padre de Shakira, habría sufrido una caída en plena calle el mismo día.



"Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la Primera Comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", dijo Shakira en charla con 'People'.



(Además: Sebastián Montoya se acerca a la Fórmula 1: revelan inesperada jugada de su equipo).

Hasta el momento, Piqué no ha querido hablar sobre los hechos de aquel 28 de mayo, por lo que solo se conoce la versión de Shakira que reseña la prensa.

Más noticias

DEPORTES