Shakira sigue su periplo por Europa y mientras tanto se siguen conociendo ‘secretos’ de la relación entre Gerard Piqué, su expareja, y Clara Chía Marti, su novia.

La colombiana estuvo unos días en parís, luego pasó a Londres y allí se le vio en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.



Lo que se sabe

Los medios estuvieron muy pendiente de ella, pues se dice que mantiene una relación con el piloto Lewis Hamilton, pero ninguno de los dos lo ha confirmado.



En la capital británica, la barranquillera compartió un momento especial con el jugador de Heat Miami, Jimmy Butler, con quien mantiene una relación amistosa, aunque algunos dicen que tienen algo más.



En las últimas horas, fueron noticia sus hijos, Sasha y Milan, que se fueron a vivir con su mamá a Miami, Estados Unidos.



Pasan días con sui papá y en el último tiempo ha sido noticia que Shakira no los deja acercarse a Clara Chía.

Se cumple



Pues bien. Se ha filtrado la forma en el que los niños se refieren a la novia de su padre.



“La forma en que se dirigen a Chía en el domicilio de la cantante: allí no es Clara Chía ni la novia de Piqué, allí no es más que la empleada de papá, tal y como revelan en medios americanos”, contaron en Prensa Libre.



Y, además, las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa advirtieron que Piqué cumple lo que duice su ‘ex’, quien le advirtió que no quería que ellos no estáne al lado de no novia.



“El pasado fin de semana fue la gran boda de Tamara Falcó, de la cual no vamos a hablar porque estamos hartas, pero hubo otra boda que fue de un empresario andorrano, muy conocido, que tuvo como asistente a Gerard Piqué”, dijeron las comunicadoras.



Y agregaron: “Gerard y Clara han decidido que puede esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato”.

