Gerard Piqué y Clara Chía Martí todavía no pueden cantar victoria. El exjugador del Barcelona y su nueva novia siguen siendo víctima del señalamiento de cierto sector de la sociedad española por su relación.

En las últimas horas, ha trascendido que para el evento del fin de semana en la familia de Gerard Piqué, la boda de su hermano Marc, no podrán asistir los dos hijos fruto de la relación entre el exfutbolista y la cantante barranquillera Shakira.



Y es que los menores, Sasha y Milán, ya están en Miami con su madre, mientras el exdefensor alista detalles para el evento.



Lo que sorprendió fue lo que afirmó el presentador Pepe Del Real, reconocido 'host' del 'show' de entretenimiento 'El Programa de Ana Rosa'. Y es que Del Real fue certero al decir que "Los niños por convenio no pueden estar con Clara Chía".



(Siga leyendo: Shakira: Lewis Hamilton vs. Gerard Piqué, ¿quién tiene más dinero?).

La cláusula 'anti Clara Chía' para hijos de Shakira y Piqué

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Clara Chía (izq.). Foto: Captura de pantalla CHANCE, YouTube Shakira

Según el periodista español, habría una cláusula que diría que los hijos de Piqué y Shakira no pueden estar con Clara Chía.



Y aunque la información resulta polémica y extraña, Pepe Del Real se sostiene en su punto.



"El acuerdo es que los niños no estén con Clara", dijo en su última intervención. Y desde entonces se ha replicado en diversos medios del mundo.



(Video: la terrible emboscada en la que fue asesinado un hincha de Millonarios en Bogotá).

#BDP #EnVivo | SHAKIRA Y PIQUÉ FIRMARON CLÁUSULA QUE AFECTA A CLARA CHÍA. La cantante no querría que sus hijos tengan contacto con novia del exfutbolista.

Míranos EN VIVO ► https://t.co/gj7lGwGLNU #PanamericanaTelevisión @o_somocurcio pic.twitter.com/ttoVlpchF2 — Panamericana Noticias (@PTV_Noticias) June 23, 2023

Sobre esa misma información, el abogado Ramón Tamborero, letrado al servicio de Piqué, había dicho que no era cierto.



"Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad", manifestó hace semanas.



Sin embargo, el presentador Pepe Del Real se apoya en que supuestamente nunca se le ha visto a Clara Chía con los menores. Por eso, dicen en redes, 'estropean el futuro de Clara Chía'.

Más noticias

DEPORTES