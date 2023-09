Desde que explotó el escándalo de las infidelidades de Gerard Piqué a Shakira y su posterior separación, la expareja ha estado en el foco de los medios de comunicación debido al largo proceso judicial que llevan a cabo por la custodia de sus hijos.



El exfutbolista del Barcelona y la cantante colombiana decidieron terminar una relación amorosa de 12 años el 4 de junio de 2022, cuando anunciaron su separación en los medios de comunicación de España.



La relación entre Shakira y Piqué no terminó del todo bien, debido a las posibles infidelidades que protagonizó el español con Clara Chía (actual pareja sentimental del catalán).

Shakira y Piqué. Foto: Instagram @shakira /@3gerardpique

Problema judicial y custodia de sus hijos

De acuerdo con la prensa española, el único vínculo que une a Gerard Piqué y Shakira son sus hijos Sasha y Milan, quienes surgieron del amor de la pareja que empezó a salir tras el Mundial de Sudáfrica 2010.



Según explican en España, los famosos no se pueden ver 'ni en pintura' y luego de la ruptura, no se dirigen la palabra, por lo que todo lo relacionado con el proceso judicial por la custodia de sus hijos lo están manejando por medio de abogados.



El pasado mes de diciembre, la justicia decidió que Shakira podía mudarse a Miami con Sasha y Milán, quedando con la custodia de ambos menores. Sin embargo, una de las condiciones que colocó el juez es que Gerard Piqué tenía el derecho de estar con ellos cada diez días.

Clara, Piqué y Shakira. Foto: Archivo particular

A pesar de la decisión y luego de varios meses, no se ha logrado ver una imagen de Shakira con Piqué y sus hijos. Según varios medios españoles, la expareja prefiere no cruzarse la palabra y evitarse a toda costa, por lo que la comunicación es llevada por terceros.



Informalia revela que Shakira y Piqué no han tenido ningún contacto desde su separación y la negociación por la custodia de Sasha y Milán es a través de Ramón Tamborero y Pilar Mañé.



Por último, se reveló que la mala relación entre ambas celebridades ha crecido en los últimos meses debido a las indirectas de Shakira en sus canciones y a varios comentarios que ha realizado Piqué.

Piqué en grave crisis económica: ¿por Shakira?

Cuando se anunció oficialmente el divorcio, Piqué aún era jugador activo. Finalmente, decidió retirarse a finales de 2022, en parte, por las reacciones en su contra tras las situaciones que lo llevaron a acabar su convivencia con la barranquillera.



Indirectamente, lo sucedido sirvió para que la carrera de Shakira tuviera un extraordinario relanzamiento, en el que tuvo mucho que ver lo que pasó con el catalán, pues varios de sus nuevos éxitos incluyeron indirectas (y otras no tan indirectas) hacia su expareja.



La polémica separación y los detalles que llevaron a ella han afectado económicamente a Piqué. Su empresa, Kosmos, perderá la publicidad de la Copa Davis, y su proyecto deportivo tras su retiro del fútbol, la Kings League, recibió un fuerte golpe, cuando Mediaset, que había comprado los derechos de televisión, decidió retirarlo de su parrilla de programación por culpa del bajo rating.

Gerard Piqué y la Kings League Foto: Instagran

DEPORTES

