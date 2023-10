Shakira y Gerard Piqué, 11 años juntos: las razones por las que nunca se casaron

Shakira habló de todo y dijo estar en unos de sus mejores momentos, recuperando la confianza y con buenas sensaciones de cara al futuro.

"Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento", confesó la colombiana durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.).



Por parte y parte

En la que ha sido quizás la sesión con más asistencia de este evento, Shakira confesó andar "muy inspirada, con ganas", feliz de ir al estudio a grabar, en un momento en el que la composición es para ella una "catarsis" y le ha servido para "salir del barro".

"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la de Barranquilla, en alusión clara a la sonada separación el año pasado del padre de sus dos hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, al cabo de 11 años de relación.



"Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", manifestó en otro momento la intérprete, quien agradeció el apoyo que ha recibido de su público que la ha seguido arropando incluso durante su etapa en Barcelona, en la que, dijo, estuvo "con un pie en el freno".



Fueron 11 años con Piqué, relación que se acabó, oficialmente, en junio del 2022, cuando ambos lo anunciaron.

¿Por qué nunca fueron al altar?

Poco habla la barranquillera de eso, muchos menos el exfutbolista, pero hace poco se recordó que ambos hablaron del tema en el 2020.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo la colombiana.



Shakira reconoció que tampoco recibió una propuesta oficial de su pareja, y él no se quedó atrás.



"Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, dijo Piqué en una entrevista con Gary Neville en el programa ‘The Overlap’.

No se cansa

Reconoció que fue importante el éxito que alcanzó el sencillo "Whenever, Wherever", corte de su quinto de álbum estudio, y el primero de su discografía en inglés, "Laundry Service" (2001), que incluye sonidos de una quena, reflejo de su pasión en ese entonces por la música andina.



Sobre su actual motivación con su profesión, reveló que mucho ha tenido que ver su mudanza a Miami, donde se ha reencontrado con colegas y amigos, a diferencia de su etapa en Barcelona, tiempo en el que "se quedaban muchas ideas en el vacío" y planes sin concretarse, según dijo.



La colombiana ha cerrado hoy con broche oro la Semana de la Música Latina, una serie de charlas y paneles con artistas y líderes de la industria musical que coincide con los premios Latin Billboard, a celebrarse en el Watsco Center de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami.



En esa premiación, en la que con 21 nominaciones parte como favorito el mexicano Peso Pluma, Shakira cuenta con 12 candidaturas.



La intérprete y compositora es la favorita de igual modo en la próxima ceremonia de los premios Latin Grammy, que se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla (España), y a los que acudirá con siete nominaciones.

