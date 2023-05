La cantante Shakira fue homenajeada por Billboard como “Mujer del año” durante la celebración del primer evento “Mujeres latinas en la música”, que se celebró el 6 de mayo en el auditorio Watsco de Miami, pero ella aprovechó para ‘hacer más daño’.

Se trató de un programa musical de dos horas, presentado por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes que tiene como objetivo celebrar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo que traiga inclusión y paridad de género en la industria de la música.

(Shakira recibe ‘golpe bajo’ por ‘jugada sucia’ de Piqué)

(Shakira, sin Piqué: fans le 'bajan el pulgar' por su compañía en Fórmula 1)

Thread:Shakira and Tom Cruise at Miami Grand Prix pic.twitter.com/7jxyFnqTtV — Shakira China (@china_shaki) May 8, 2023

“Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal”, dijo Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español y también de origen colombiano.



“Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música”, agregó Cobo en un comunicado de Billboard.

Más pullas

Hace ya casi un año que se separó de Gerard Piqué, pero lo que haga cada uno sigue siendo noticia, más cuando están de por medio sus hijos.



El exfutbolista del Barcelona está en España, luego de pasar algunos días con Milan y Sasha en Estados Unidos.



Shakira aprovechó la premiación para seguir hablando de lo que le ha pasado y de su año bien difícil, según confesó.



“La música fue la que me puso de regreso cuando me sentí más perdida. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es”, dijo la barranquillera, lo que se supone un fuerte dardo a Piqué.



Y agregó: “La búsqueda del otro se reemplaza por de búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023



La colombiana aprovechó para realizar un balance de sus meses complicados tras la separación de Piqué, su traslado a Miami y demás.



“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, sentenció.

(Video: Shakira, sin Piqué y con actor de Hollywood en la Fórmula 1)(Video: Nairo Quintana, grave denuncia de aficionado en España en su contra)



Deportes