La cantante barranquillera Shakira dejó este domingo Barcelona junto a sus dos hijos, Sasha y Milán, después de un extenso e intrincado proceso de separación con el exjugador del Barcelona Gerard Piqué.



Aunque el exfutbolista sorprendió este sábado con una explosiva entrevista con su amigo Gerard Romero, este domingo la noticia en cuanto a su vida personal es solo una: sus hijos viajan a Miami.



Según el reportero Andrés Guerra, de 'La Vanguardia', fuentes del entorno del exjugador del Barcelona aseguran que está bastante enfadado.



Conforme sostiene Guerra, en su artículo titulado "El tremendo enfado de Gerard Piqué por la precipitada marcha de Shakira y los niños", el campeón del mundo en 2010 estaría desconcertado porque ni siquiera le habrían avisado de la decisión.



Tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira.



El jueves por la noche, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona. En ese momento, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.



Papá de Piqué, implacable: la otra versión

Sin embargo, nuevas informaciones se han conocido en la prensa española sobre la partida de Shakira.



Según publica en otra nota el mismo periodista de La Vanguardia, con acceso a documentos, el papá de Piqué fue actor principal en esta decisión. Informan que Joan Piqué le puso fecha límite a la colombiana para abandonar la casa en la que vivía, en Esplugues de Llobregat, a través de una carta de desahucio, y el plazo era el 30 de abril. De lo contrario, según esta versión, tendría que pagar una indemnización, de acuerdo a lo que figura en el contrato.



Sucede que en septiembre del año 2022 la titularidad de la propiedad pasó de manos de Piqué y Shakira a la empresa que administra Joan Piqué, BCN Two & Two SL, según consta en el Registro de la Propiedad.

Así las cosas, Shakira debía abandonar la vivienda, al igual que lo tienen que hacer sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, antes del próximo 30 de abril.



La artista reside en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español. El pasado 4 de junio anunció que se habían separado y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami.

El viaje se ha retrasado varias veces por la necesidad de llegar a un acuerdo con

Piqué sobre la custodia de los dos hijos y por los problemas de salud de los padres de Shakira, que viven en Barcelona y también se trasladarán a Miami. Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre para que la artista se quedase a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.

Shakira dice adiós a España.

Últimos momentos en ese país junto a sus hijos antes de dirigirse a Miami en un vuelo privado



