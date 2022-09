Luego de su mediática separación de Shakira, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué demostró una vez más que su relación con Clara Chía Martí parece ir viento en popa y se consolida aún más con el paso de los días.

De hecho, mientras se habla del mal momento que vive futbolísticamente, pues sigue sin tener minutos, acaban de revelar nuevas imágenes del jugador junto a su supuesta nueva pareja.



Y las fotos serían la prueba de lo que los fanáticos de Shakira han llamado en redes sociales como una "traición".



('Piqué está harto': radical decisión que tomaría por la separación de Shakira).

'Un restaurante y dos facetas'

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

Piqué y su supuesta nueva novia ya no se ocultan de los reflectores y recientemente fueron captados en el exclusivo restaurante de Sant Gervasi, Sushi 99, ubicado en Barcelona, un lugar donde el defensa suele acudir con frecuencia.



Piqué y Clara Chía no asistieron a este almuerzo solos, sino que lo hicieron en compañía de Jordi Alba y su esposa, Romarey Ventura, lo que demuestra que la joven de 23 años tiene una buena relación con los amigos de su aparente novio.



En las imágenes difundidas por 'Crónica Directo' se les ve al deportista catalán y su grupo caminando sonrientes hacia una zona exclusiva del local gastronómico, el cual está ubicado detrás de unas cortinas doradas y los mantiene alejados del resto de clientes.



En otro momento, el futbolista se acerca a una de las mesas a saludar a una persona, mientras Clara, quien lleva puesta una camisa color amarilla y luce con el pelo suelto, no le quita la mirada de encima.



(Además: Rigoberto Urán celebra: el dineral que recibe por ganar en la Vuelta a España).



Según le contó un comensal a 'Cuatro al día', Piqué y su supuesta nueva novia

“Se bajaron del coche, cada uno por su puerta y entraron al restaurante... no iban ni cogidos, ni nada, iban con una actitud normal”.



Sin embargo, dice este último programa, "el vecino de la zona ha desvelado algo que puede molestar mucho a Shakira: 'Es la primera vez que los veo juntos, pero Piqué ya había venido muchas veces con Shakira y sus hijos'".



De hecho, en redes sociales han catalogado ese mero hecho como una 'traición' a la barranquillera.



"Un restaurante y dos facetas", dicen.



(Le puede interesar: James Rodríguez sufre: tremenda chiflada en su partido de regreso con Al Rayyan).

Shakira reaparece en Instagram

Shakira estuvo en el funeral del suegro de Patrick Kluivert. Foto: Instagram:@shakira

Dejando de lado su decisión de mantenerse alejada del ojo público por unos momentos, Shakira utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Rosalía y así demostrar su agradecimiento por tenerla en cuenta como una referencia en su carrera musical, tras lo dicho en Bogotá.



“Rosi! ¡Qué lindas palabras! Mi país y yo también te queremos mucho”, escribió la artista colombiana en dicha red social.

