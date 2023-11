Shakira: el 'arma secreta' con la que podría destruir la relación de Piqué y Clara Chía

La ciudad española de Sevilla vivirá a partir de este viernes la gran semana de los Latin Grammy, que culminará el jueves 16 con la gala de entrega de estos premios que en su 24 edición se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos y la colombiana Shakira es una de las principales atracciones.

La gala, que prevé unos 5.000 invitados entre artistas, productores y miembros de la industria musical, será presentada por la española Paz Vega, la puertorriqueña Roselyn Sánchez, la mexicana Dana Paola y el colombiano Sebastián Yatra.



El artista con más nominaciones es el colombiano Edgar Barrera, con 13, seguido con 7 por otros músicos latinos como Camilo, Karol G., Keityn y Shakira, y por Bizarrap con 6, mientras que Pablo Alborán y María Becerra se encuentran entre los que tienen 5 nominaciones.

De paso

Shakira aprovechó 'su rodadita' por España para pasar por Barcelona para alistar todo con miras al juicio con el fisco que tendrá en los próximos días.



La barranquillera, además, viajó con sus hijos, Sasha y Milan, quienes estarán unos días con su padre, Gerard Piqué.

¿Qué tiene?

Su presencia en la capital catalana ha dado de qué hablar y uno de los temas que se ha tocado es el noviazgo de Piqué con Clara Chía Marti, su antigua colaboradora en una de las empresas del exfutbolista.



Los medios anuncian que la cantante tiene un 'arma' con la que podría destruir esa relación que, según parece, cada vez se consolida más.

Lo que se sabe, según El Nacional de Cataluña, es que "cuando el empresario engañó a la cantante solo iba a ser algo pasajero. Se arrepintió, intentó volver con la colombiana en varias ocasiones", se advierte.



Y agrega: "De hecho tuvieron un intento pero no funcionó. El catalán se arrepintió de esa infidelidad. Enviaba mensajes y llamadas constantemente a la madre de sus hijos pidiéndole perdón, pero Shakira ya se había desencantado y no estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad. La relación ya estaba rota de antes".

