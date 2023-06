Gerard Piqué y Clara Chía estarían a tan solo horas de dar un paso determinante en su relación. Según varios medios de entretenimiento, el exjugador del Barcelona y su pareja anunciarían el próximo 24 de junio que contraerán matrimonio.

Aunque hasta el momento ni Piqué ni Chía se han pronunciado al respecto, los portales españoles apuntan a que la comunicación de la futura boda llegará este sábado 24 de junio, cuando Marc (hermano de Piqué) y su novia, María, vayan al altar.



Conforme reporta la prensa rosa, la ceremonia había sido postergada en su momento por los efectos de la separación de Gerard Piqué y Shakira, anunciada un año atrás.



Y ahora, dice 'Fiesta', de 'Telecinco', "Shakira está dispuesta a boicotear la boda".



El supuesto plan de Shakira para boicotear la boda

Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram Kings League Infojobs, Instagram Shakira

Según han informado distintos medios, Shakira no quiere que Sasha y Milan, sus dos hijos, vayan al matrimonio del hermano de Piqué.



"Los hijos no acudirían a la boda y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué", aseguró el reportero de 'Fiesta', en la edición más reciente del programa de entretenimiento.



"Shakira boicotea la boda de Piqué y Clara Chía", se leía en el 'banner' del 'show' al momento de la noticia.



Al parecer, se escuchó en el programa, el 'plan' de Shakira sería que sus hijos no fueran para torpedear el impacto del anuncio.



Sin embargo, según 'Fiesta', la relación de Clara Chía con la familia de Piqué es tan buena que no creen que haya algo que dañe su plan, de ser cierto.

