Gerard Piqué sigue siendo noticia por cuenta de los efectos de su separación de la barranquillera Shakira, anunciada hace más de 9 meses.

El exjugador del Barcelona, dedicado de lleno a su proyecto de la King's League, vuelve a aparecer en los titulares de la prensa rosa debido a que la cantante colombiana dejó la Ciudad Condal- junto a sus hijos- y tomó rumbo a Estados Unidos.



En medio de ese impacto, han cobrado eco las reacciones que ha tenido el exdefensor de la Selección de España durante el proceso de la 'nueva vida' de Shakira.



La carta que habría enviado su padre, Joan Piqué, pidiendo el desalojo de sus propiedades, ha asestado el último golpe. Uno del que los progenitores de Shakira serían los últimos afectados.



'El último golpe de Piqué'

Piqué y Shakira. Foto: Twitch GerardRomero, YouTube

Según informa 'CHANCE', de Europa Press, en las últimas horas se vio la recolección de unos instrumentos médicos en la que era la casa en la que solían vivir Shakira y Piqué.



Conforme sostiene el medio, los implementos sanitarios que se llevaron de la propiedad eran de los padres de Shakira, pues tras la carta del padre de Piqué no tuvieron otro remedio que salir de forma intempestiva.



"William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado ya no se encuentran en España, por lo que podrían estar al lado de su hija en este nuevo comienzo de vida", informa 'CHANCE'.



Dicha salida ha sido interpretada como el último golpe de Piqué a Shakira, pues no tendría otra justificación que no sea la misiva del padre del exjugador; tema que la barranquillera ya habría dejado claro que no le sentó nada bien.



#VÍDEO | Joan Piqué permanece impasible cuando le preguntan si es verdad que él y su mujer 'invitaron' a Shakira a abandonar su domicilio familiar tras su separación https://t.co/nnO4p9s6HD pic.twitter.com/QwPTykrKru — CHANCE (@CHANCE_es) April 12, 2023

Hasta el momento, ni Piqué ni su padre han confirmado la existencia de la supuesta carta.

