Piqué y Shakira no logran descansar del seguimiento de la prensa de entretenimiento, a más de tres meses de haber anunciado su separación.

Al futbolista catalán, sin mucha actividad con el Barcelona, se le vio en los últimos días junto a su nueva pareja, Clara Chía, por las calles de París, Francia.



Sobre la barranquillera, por su parte, la mayor atención se la llevó la entrevista exclusiva que le dio a la revista 'Elle', pues por primera vez habló abiertamente del tema de su separación del futbolista.



Ahora se conoció que, supuestamente, una reunión entre los abogados de ambas figuras no tuvo la fluidez que se esperaba.



Y en medio de esa situación, Piqué habría dado un 'NO' rotundo que la prensa española no deja de catalogar como un "baldado de agua fría".



'Decisión tomada'

Durante su relación la pareja tuvo dos hijos, Sasha y Milán, de siete y nueve años respectivamente. Foto: Instagram: @3gerardpique

Según reportan varios medios de entretenimiento ibéricos, Piqué se habría mostrado reacio a permitir que sus hijos vivan en Miami, Estados Unidos.



La idea de que Milán y Sasha se muden a Norteamérica coincidiría, conforme reporta la prensa, con la aparente intención de Shakira de radicarse allí.



Bajo ese panorama, algunos aseguran que Piqué ya tomó la decisión de no autorizar el traslado de los menores.



Aunque no se ha confirmado dicha situación, en estos días, Cristina Porta, reportera española, había asegurado que el mayor de los hijos no tenía intención de dejar Barcelona.



Esa voluntad habría influido también en la posición del padre.



Por la contundencia de la "decisión tomada", el tono de las conversaciones de negociación se habría visto afectado.

