Shakira sufre: su hermano le 'baja la cabeza' a Gerard Piqué, le hizo dura petición

La vida de Shakira y Gerard Piqué no cambia, aunque en estos últimos días ha estado agitada y no por buenas noticias. Cada uno por su lado trata de hacer lo mejor posible, aunque se conozcan los pasos que da cada uno. Primero el trabajo, eso sí.

Los dos están muy ocupados. Ella, en las últimas semanas, con el lanzamiento de ‘El Jefe’, mientras que él sigue con su Kings League, que les da para seguir en actividad.

Momento difícil

La última información que se tiene es que la expareja llegó a un acuerdo para poder vender una mansión que tenían, o que tienen, en Barcelona.



Se advierte que varias son las exigencias de la pareja para poder vender la propiedad, pero eso hasta el momento no se ha podido realizar.

La lujosa propiedad tiene su historia, pues allí vivieron ellos del 2012 al 2023. Se asegura que tiene tres mansiones en el mismo terreno. Debido a su importancia es que la barranquillera y el exdefensa del Barcelona llegaron a un acuerdo para salir de ella. Pero hay más.

Gran problema



En España manejan la versión que el padre de lacolombiana no está bien de salud y que la cantante se ve afectada.



Hace pocos días, Shakira llegó a Barranquilla de un momento a otro, pues su padre, Mebarak Chadid, de 92 años, no está bien de salud.



El Nacional de Cataluña informó que es tanta la preocupación de la familia de la barranquillera que su hermano, Toninho, habló con Gerard Piqué.



“Le ha pedido que cese cualquier batalla contra Shakira, lo mismo para ella. Ahora mismo quieren centrarse en la salud de William, ya que según varios medios de comunicación son los últimos meses de su vida”, contaron en el medio. Y van más allá.



Se dice que su el problema de salud del papá de Shakira se pone más difícil, Piqué se encargaría de Sasha y Milan, sus hijos, quienes, según el medio, no los llevó a Barranquilla para que no vieran a su abuelo internado en un hospital.



“Periodistas cercanos al entorno familiar de los Mebarak Ripoll registraron que la hidrocefalia que afecta al padre de la artista y los efectos en su cabeza son las razones de este viaje. Por ahora la familia no ha emitido ningún comunicado al respecto”, dijo El Nacional de Cataluña.

