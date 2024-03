Shakira, nuevo álbum y directas a Piqué: 'Más fácil era mezclar el agua y el acieite'

Shakira lanzó su nuevo disco 'Las mujeres ya no lloran', luego de varios meses de desahogo, una vida que estuvo marcada por traiciones y desafíos tras la separación con Gerard Piqué.

“A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno”, dijo la colombiana en el sitio de lanzamiento en Miami, Estados Unidos, donde vive.

Más dardos

"Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino. Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola”, dice la letra.

"Espero que hagan este disco suyo y los ayude a transformar el dolor en fuerza, como me ayudó a mí", agregó la barranquillera.

Letra de la canción ‘Última’ es, tal vez, la que más se ensaña con la relación que tuvo con Piqué, de quien se separó a mediados del 2020.

“Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido.

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora he decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino”.

“¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido.

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido.

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”.