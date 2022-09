Piqué y Shakira no logran mantenerse al margen de la prensa de entretenimiento desde que anunciaron su separación hace ya más de tres meses.

Con el pasar de los días, tanto el futbolista como la cantante siguen siendo asediados por los 'paparazzis' que no se pierden ni el más mínimo de sus movimientos.



Esta semana trascendió que la barranquillera viajó a Londres. Luego, en cuestión de horas, la barranquillera ya estaba de regreso en Barcelona, donde todavía vive junto a sus hijos.



En ese regreso, los reporteros la abordaron sin compasión con preguntas puntuales:



"¿Qué opinas de la nueva relación de Gerard?", le dice uno.



"¿Cómo llevas que Gerard se deje ver ya con Clara en público?", inquiere otro.



La respuesta de Shakira los deja atónitos.



Shakira reacciona

Shakira estuvo en el funeral del suegro de Patrick Kluivert. Foto: Instagram:@shakira

Según se ve en el metraje compartido por 'Chance', de 'Europa Press', a su llegada a la ciudad condal, Shakira fue recibida por dos reporteros.



En medio de su asedio, la barranquillera primero parece no prestarles atención.



Luego, mientras las preguntas por Piqué quedan en el aire, Shakira voltea a mirar a una cámara.



Su sonrisa y un suave "Chao": la respuesta inesperada.



"Shakira llega a Barcelona y sonríe, por primera vez, ante las informaciones de Piqué y Clara Chía", tituló 'Chance' en su versión digital.



Shakira arriving to Barcelona pic.twitter.com/QhPvjAzEJW — 𝙏𝙝𝙚𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 (@House_Mebarak) September 8, 2022

¿Piqué se va de Barcelona?

Gerard Piqué y Shakira Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con Helena Condis, periodista deportiva de 'Cope', la actualidad de Piqué en Barcelona es muy complicada.



Y es que el jugador no ha tenido un solo minuto en el comienzo de la temporada con el club en el que es considerado uno de los más veteranos.



Aun así, la situación más dura no la vive por la parte deportiva, sino por su vida personal.



“Piqué está harto y cansado de los 'paparazzis'. Este viernes, le llegó a decir a una persona de peso del club que está valorando irse de España, porque no aguantaba más estas persecuciones e intromisiones en su vida privada", comentó la reportera en el marco de la victoria 3-0 del Barcelona al Sevilla fuera de casa.



Su posible salida, dio a entender Condis, responde puntualmente al escrutinio exacerbado que ha sufrido el jugador desde que se anunciara su separación de Shakira.



Aunque la información se presenta muy acorde al contexto del jugador, la decisión podría interferir en la supuesta disputa por la custodia de sus hijos.



Hasta el momento, Piqué no se ha pronunciado públicamente al respecto.



Tan solo anunció acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.

