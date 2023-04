La polémica entre Shakira y Piqué parece de nunca acabar. Esta Semana Santa, en medio del impacto por el viaje de la barranquillera hacia Estados Unidos, cobró eco una inesperada versión de prensa que asegura que Clara Chía Martí, la nueva novia del exdefensor del Barcelona, le habría sido infiel a su pareja con el entrenador catalán Pep Guardiola.

Según publicó el diario 'Sport', a pesar de lo ilógica que parece la versión, no se descarta que Clara Chía haya tenido un supuesto romance furtivo con el entrenador del Manchester City.



De momento, el entrenador ni siquiera se ha pronunciado. Sin embargo, la prensa española sigue recabando nuevos detalles. Lo último, según 'Telecinco', tiene que ver con otro famoso entrenador que estaría salpicado en medio del escándalo de la triada Shakira, Piqué y Clara Chía.

Guardiola no sería el único

Clara Chía y Gerard Piqué. Foto: Captura de pantalla TikTok, Instagram Gerard Piqué

Hasta el momento, todo indica que Shakira no ha llegado a Miami. El consenso de la prensa europea refiere que la cantante está en un destino del Caribe, pasando sus días de vacaciones.



Entretanto, mucho se ha especulado sobre su compañía. De hecho, la periodista española Mónica Vergara, del programa 'Fiesta', de 'Telecinco', asegura que Shakira está junto a la esposa de otro entrenador del fútbol español, el argentino Diego Simeone.



La información ha llamado la atención puesto que siempre se ha dicho que Shakira no es muy amiga de las mujeres relacionadas con el fútbol. No en vano, usuarios de redes sociales señalan al 'Cholo' Simeone por el rol de su mujer, Carla Pereyra, en el marco de la separación de Piqué.



A la fecha, ninguno de los implicados se ha pronunciado por el papel de Simeone, la supuesta infidelidad de Guardiola y el lugar donde está Shakira.

