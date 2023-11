Shakira salda cuentas, se va feliz de España, y Gerard Piqué saca provecho

La cantante colombiana Shakira evitó este lunes ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, con la que evita la cárcel, que aseguró que acepta para no perjudicar a sus hijos.



"Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión", afirmó la artista al comparecer ante un tribunal de la ciudad española de Barcelona. La multa suma cerca de 7,8 millones de euros, tras haber pagado antes otros 17,5 millones, los 14,5 defraudados al fisco en España entre 2012 y 2014 más otros 3 de intereses.

De acuerdo con la agencia de Europa Press, la cantante iba a alargar su estadía en territorio español, sin embargo, en las últimas horas se conoció que la barranquillera abandonó ese país.

Se fue sin sus hijos

De acuerdo a la información desde Europa, Shakira se marchó de Barcelona este miércoles hacia a las 10:00 a. m., pero lo curioso es que lo hizo sin la compañía de sus hijos, Milan y Sasha, que se quedaron con su papá, el exfutbolista Gerard Piqué.



Piqué sacó provecho de toda la situación para poder pasar más días con los menores, hasta el fin de semana, mientras la colombiana regresaba a Miami donde en poco tiempo se reencontrará con sus hijos.



El periodista español, Jordi Martin, quien ha seguido de cerca todo el tema de la separación de Shakira y Piqué difundió una fotografía de la barranquillera en su salida del país hacía Miami.



En la foto se ve a la colombiana caminando por el aeropuerto de Barcelona muy sonriente y en compañía de su hermano Tonino. Algunos fanáticos también registraron la partida de la colombiana.

Shakira en el aeropuerto de Barcelona hoy! [22.11.23] ❤️ pic.twitter.com/AM9ghXo7PO — Fader SHK (@faderg2_) November 22, 2023

La cantante estaba acusada de haber defraudado a Hacienda durante esos años simulando que residía fuera de España.



Shakira, de 46 años, convivió con el exfubolista español del FC Barcelona y ahora empresario Gerard Piqué, de 36, durante doce años, hasta que en 2022 anunciaron su separación y ella se trasladó a Miami (Estados Unidos) con los dos hijos de ambos tras un acuerdo sobre su custodia.



Un pacto con la Justicia española evitó que fuera juzgada, aunque a cambio de esa multa y de una condena a tres años de cárcel, que no tendrá que cumplir, entre otros motivos porque el tribunal aplica una atenuante de reparación del daño.





