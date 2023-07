Gerard Piqué y Shakira siguen siendo noticia. El exjugador del Barcelona, alejado ya de las canchas desde hace tiempo, aparece en la prensa rosa por cuenta de cada detalle que se conoce de su nueva relación con la joven catalana Clara Chía Martí. Shakira, por su parte, sigue con sus éxitos musicales, sus viajes, y ahora es noticia por una entrevista en la que contó detalles inéditos.



Este jueves se publico una entrevista que Shakira le concedió a la periodista Alejandra Espinoza, de Univisión.

‘No vayas a sacar esa canción'

En esta entrevista, una de las preguntas fue sobre la canción que la artista grabó con Bizarrap y en la que Shakira lanzó dardos hacia su expareja, la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’.



La colombiana reveló la dificultad que se le presentó antes de publicar el tema, justamente por la letra y por el momento que ella vivía tras su ruptura con Piqué.



"No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”, contó Shakira.

“[...] Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento, y sublimar esas emociones; es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable” — @shakira después de que su equipo no estuviera de acuerdo con la letra de la Bzrp MS. pic.twitter.com/aDJLO0ldMy — WWSHAK (@WWSHAK) July 13, 2023

Sin embargo, la colombiana explicó su motivación para seguir adelante y sacar el tema que luego se convirtió en un gran éxito.



"Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones”, agregó la colombiana.





DEPORTES

