Shakira, traicionada por una amiga: Piqué le fue infiel con ella, no con Clara Chía

La novela de Shakira y Gerard Piqué continúa después de que se separaran hace más de un año. En España siguen surgiendo nuevos detalles de la turbulenta relación que se terminó en junio de



La primera hipótesis que se dio sobre la separación de la barranquillera y el español fue por una supuesta infidelidad de él con Clara Chía, una joven de 24 años de edad, quien es actualmente su novia.

Clara Chia, Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram

Shakira no fue traicionada por Clara Chía sino por Anna Kaiser

Según reveló el programa español Chisme no Like, Shakira no fue engañada por la joven de 24 años, sino por una persona que hacía parte de su círculo más cercano: "De quién menos se imaginaba", revelaron.



La panelista Adri Toval desveló que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con Anna Kaiser, la entrenadora y coreógrafa de la colombiana. Una noticia que retumbó a los espectadores del programa.



"Se dice que detrás de esos entrenamientos se escondía una profunda traición por parte de Anna que involucra a Gerard Piqué", empezó diciendo la mujer.

Piqué y Clara Chía (izq.). Foto: Captura de pantalla CHANCE, YouTube Shakira

Además, explicó que Piqué fue visto en una discoteca exclusiva de Barcelona con la corógrafa de Shakira, mientras la artista estaba preparando su presentación en el Super Bowl 2020.



"Los testigos revelaron que se besaron durante toda la noche sin importar que los vieran", dijo Toval.



Y agregó: "Según nuestros informantes en Barcelona, dos testigos de una fiesta en un reservado y lujoso lugar, cuentan que esa noche estaba su grupo de amigos con varias mujeres tomando y divirtiéndose, y en ese grupo se encontraba la entrenadora de Shakira, Anna Kaiser".

Shakira y sus hijos, Clara Chía y Piqué Foto: Archivo

Por último, especuló que la relación entre Anna Kaiser y Shakira se rompió tras la infidelidad de Gerard Piqué: "Pese a que nunca se dijo nada, Anna ya no comparte imágenes con Shakira en Instagram y la cantante dijo en una entrevista para Billboard que tenía más de un año sin entrenar".

DEPORTES

