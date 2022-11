En España no se ha acabado la novela de la separación del futbolista Gerad Piqué con la cantante colombiana Shakira y siguen saliendo informaciones.

Luego del acuerdo difundido por los dos en el cual se decidió que los hijos, Sasha y Milan, se irán a vivir con su mamá a Miami, se han conocido más detalles.



‘Sálvame’ es uno de los programas españoles más vistos y en él se ha revelado el momento anímico por el que pasaría la barranquillera.



Se asegura, según una fuente que la vio con unas amigas en un sector cercano a su casa en Barcelona, que Shakira no la pasa bien.

La intimidad



"Nos cuentan que coincidiste con Shakira el pasado viernes, ¿dónde fue?", preguntó la periodista del programa. "En Esplugues, en Barcelona, cerca de donde vive ella", dijo la fuente.



Advierte la persona que la vio contó que la colombiana estaba con dos amigas, que no tenía buen aspecto y que se la pasaba hablando por teléfono.



“Estaba con dos amigas y estaba mal. Ella iba en chándal, la verdad que iba... Tenía mala cara y, desde que ha llegado, estaba hablando por teléfono en inglés. De la hora y media que habrá estado, pues así, una hora hablando por teléfono", contó.



Y agregó: “Nada más colgar se ha puesto a llorar. No nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Mi madre es súper fan, digo: 'Vaya, acercarse a pedirle una foto es imposible'. Ya te digo, hemos visto todo el mundo que era ella y no se ha acercado nadie".



Telecinco también habló del tema y emitió algunas fotografías de los momentos que se vivieron en ese sector de Barcelona.

Shakira y sus amigas en Barcelona. Foto: Tomada de Telecinco

"El día anterior se había presentado el nuevo proyecto de Gerard Piqué y fue la primera vez que fue con Clara Chía, ya como pareja y con la naturalidad de llevarle a su lado y estar con ella. A pesar de que tienen todo claro, el desamor se vive como se vive", se señaló.



