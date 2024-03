Shakira irá a España y revelan contundente golpe que le daría a Gerard Piqué

El nuevo disco de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran', incluirá una nueva canción con Bizarrap, además de un remix de su popular sesión con el argentino, y nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro, Cardi B o Grupo Frontera, entre otros, algo que dará de qué hablar y que, según se sabe, Gerard Piqué, su ex, no se escaparía.

Shakira posteó en sus redes una foto con la carátula del disco, donde se le ve a ella sentada en una pila de diamantes, y se mostró "emocionada" de mostrar la lista de los 16 temas que compondrá el álbum, que verá la luz el 22 de marzo.



Un éxito

Como se esperaba, el nuevo disco de Shakira incluirá la 'BZRP Music Session, Vol.53', 'Te felicito' con Rauw Alejandro, 'Monotonía' con Ozuna o 'TQG' con Karol G. A través de estas canciones, que durante el último año han acaparado la lista de éxitos, la artista barranquillera se desquitó y narró el final de su relación con Gerard Piqué y también la infidelidad del exjugador del Barcelona.

Y ahora en su esperado nuevo trabajo habrá nuevas colaboraciones: 'La Fuerte' con Bizarrap, 'Cohete' con Rauw Alejandro; '(Entre paréntesis)' con Grupo Frontera y 'Puntería' con Cardi B. La lista de temas también mezcla otros ya publicados como 'El jefe' (junto a los mexicanos Fuerza Régida), 'Acróstico', la balada que canta junto a sus hijos Milan y Sasha, o 'Copa Vacía' con Manuel Turizo y canciones inéditas como 'Tiempo sin verte', 'Cómo dónde y cuándo', 'Nassau' y 'Última'.

Shakira y Piqué



Lo que se sabe

La barranquillera está emocionada por su nueva gira, al menos eso lo ha dejado ver n las entrevistas pasadas.



“Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo”, dijo.



Los medios de comunicación españoles han dado a conocer algunas revelaciones sobre la gira, del paso de la colombiana por España.



“Esa gira pasará (como era de esperar) por nuestro país. El mismo país en el que la cantante ha pasado más de una década de su vida y en el que han nacido los dos hijos que tiene fruto de su relación con el exfutbolista del Barça, Sasha y Milán”, dijo el diario El Mundo.

Shakira cuatro presentaciones en el país que la acogió y uno de los escenarios será el estadio Santiago Bernabéu, un emblemático sitio, pero que no es de gratos recuerdos para Piqué.



“Lo que es seguro es que será durante este próximo mes de marzo cuando se haga oficial, según esta misma información, mientras que los 'shows' no tendrán lugar hasta junio de 2025. Los que sí están confirmados ya son: Taylor Swift, Lola Índigo, Duki, Luis Miguel, Aitana, Manuel Carrasco y su compatriota y amiga Karol G”, contó Mundo Deportivo.

