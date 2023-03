La novela de Piqué y Shakira parece no tener fin. Este jueves, después de que cobrara eco que la cantante barranquillera decidió quitar la bruja que mantenía en su balcón mirando hacia la casa de los padres del exjugador, la prensa catalana publica los detalles del momento en el que la relación, que duró 12 años, "salió por los aires".



El punto de no retorno

Shakira y Piqué. Foto: AFP,@Shakira

Según se ha contado hasta el momento, la relación de Shakira y Piqué se fue desgastando con el paso del tiempo. Al parecer, fueron varios los hechos que afectaron la armonía que muchos percibieron desde el Mundial de 2010.



Sin embargo, conforme publica el diario catalán 'El Nacional', parece no haber dudas sobre el momento en el que se "quebró" el amorío.



En la última publicación del tema en dicho medio, se asegura que en junio de 2022 fue la boda de Marc Piqué, el hermano de Gerard.



Para la fecha, dice el medio, "La familia de la novia tenía la ilusión de ver a Shak". Sin embargo, la barranquillera no habría asistido.



"Shakira ya no era entonces su pareja: su corazón latía por otra, Clara Chía", sostiene 'El Nacional'.



"Si no hay un milagro, Shakira no va a la boda", recuerda que declararon para entonces algunas personas del seno de la hoy expareja, a 'Dolcevita'.



▶ Gerard Piqué evitó nombrar a Shakira y a Clara, su nueva pareja, y los supuestos planes de boda pic.twitter.com/DWLW1PnYH3 — Debate Uruguay (@DebateUruguay_) March 14, 2023

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira han hablado abiertamente de los supuestos motivos de su ruptura.

¿Baja la tensión?

Bruja de Shakira, que miraba hacia casa de papás de Piqué. Foto: Capturas de pantalla 'CHANCE', de Europapress

Según informa 'CHANCE', de EuropaPress, Shakira regresó a Barcelona en las últimas horas. Y su primera decisión fue quitar la bruja que tenía en el balcón de su casa, apuntando hacia el hogar de sus exsuegros.



"La colombiana ha dado un paso atrás y la bruja -que se ha convertido en todo un emblema de su enfrentamiento con los padres de Piqué- y ha decidido quitar la muñeca", reseña dicho medio sobre una decisión inesperada, ya que Shakira había renovado la figura hace poco.

#VÍDEO | Shakira desafía a los padres de Piqué y coloca una nueva bruja y más terrorífica en su balcón https://t.co/kZdGaIe6y0 pic.twitter.com/nqK2fElZEI — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

Más noticias

DEPORTES