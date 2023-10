¡Bomba! Shakira revela el ‘hombre de su vida’: ni De la Rúa, ni Piqué, ¿quién es?

Shakira se ha conocido por sus temas exitosos en el mundo del espectáculo, pero también por sus declaraciones, pues siempre que habla las redes estallas… Y esta vez no ha sido la excepción.

La cantante colombiana todavía habla de sus éxitos, pero el último, ‘El Jefe’, ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la música.

Mucha admiración

Ha recibido innumerables premios por su música a través de los años, pero desde que se dio a conocer la separación con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, los medios del planeta la ‘tienen en la mira’.

Bueno, a Piqué también, que es noticia cuando se le ve con Clara Chía Marti, su novia, a la que conoció en su empresa Kosmos.



Shakira entregó unas declaraciones en la que confesó quién era otro de los hombres de su vida, pero no se refería a su ‘ex’, Piqué, ni Antonio de la Rúa.

Poco se sabía



En la plataforma Service 95, la barranquillera expresó su admiración por otro colombiano, con quien poco compartió, pero sí habló en pocas ocasiones.

“Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, dijo la cantante.

¿Cercanos?

Y agregó: “A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘Pero, ¿sobre qué?’. A lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’. Eso es lo que hacía, contar historias, y así conquistó nuestros corazones”.



Ella se refirió al escritor Gabriel García Márquez, con quien tuvo algunos encuentros en los últimos años.



“Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta nueve veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso creo que estuvo muy cerca de ella”, precisó Shakira.

La nacida en Barranquilla tuvo la oportunidad de participar en la música de la película ‘El amor en los tiempos del cólera’.



“Es desde entonces mi parte favorita de mi repertorio. Por su parte, Cien años de soledad es un libro que no solo me ha impactado a niveles muy profundos, sino que ha dejado una marca profunda en un país entero y ha cambiado por completo la visión de Colombia en el mundo, e incluso de Latinoamérica”, sentenció.

