La cantante colombiana Shakira se alzó este jueves como la máxima ganadora de la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico con ocho galardones, seguida por Karol G y Peso Pluma, ambos con cinco, pero recibió fuerte crítica.

"Esta isla que adoro y encontrarme con todos ustedes y recibir todo esto, gracias de verdad", declaró la artista, ataviada con un vestido y unos tacones rojos ante un abarrotado Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

Muy premiada, pero...

Shakira mandó asimismo un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, resaltando que son su "mayor suerte".



Durante la gala de este certamen de la cadena Univision, Shakira obtuvo los premios a Mejor Canción Pop/Urbano (por " Shakira: BZRP Music Sessions #53"), Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex ("TQG"), Girl Power ("TQG") , Mejor Urban Track ("TQG"), Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Fuerte dardo

Shakira recibió este año el reconocimiento "Agente de Cambio" por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos, galardón que también se llevó la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello.



"Hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar, hay lugares en que la gente que nace pobre, muere pobre porque no tienen oportunidad", denunció Shakira tras subir por segunda vez al escenario.



El viernes pasado, Kiko Hernández, uno de los periodistas más importantes de la farándula en España le cayó con todo a la barranquillera.



Hernández estuvo en ¡Siéntese quien pueda!' y estalló contra la cantante, que fue con sus hijos a la entrega en los premios, algo que lo le gustó al colaborador.



"Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans... eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad.", dijo Hernández.

El amor de las mamás es como una muralla.❤️❤️❤️@shakira y sus hijos. pic.twitter.com/FO7Juc96lV — Juan Alcaraz (@JuanAlcarazS_) July 22, 2023

Y sentenció: "¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça?".

