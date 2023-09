La cantante colombiana Shakira recibió un reconocimiento a su carrera este martes en la gala de los MTV Video Music Awards (VMA) en Nueva Jersey (EE.UU.), y se lo dedicó especialmente a sus seguidores latinos de todo el mundo.

La intérprete de "Hips don't lie" hizo historia al convertirse esta noche en la primera artista latinoamericana en recibir el "Video Vanguard Award", uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé, según anunció el canal de música.

Primero dio las gracias a MTV, canal musical que dijo la ha acompañado desde los 18 años; después enumeró a una serie de colaboradores que han apoyado su "historia visual", y finalmente se dirigió a un grupo más cercano a su corazón: sus hijos y sus fans.



"A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas", declaró, en inglés.



"Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante", terminó, con una gran sonrisa y alzando el premio dorado en el puño.

Los dolorosos

Alessandro Lequio, que siempre anda en medio de las polémicas y que trabaja en Telecinco (ahora Vamos a ver) la emprendió contra la colombiana.



En su espacio, Lequio se fue contra la barranquillera por las letras de las últimas canciones.



“Es una estrella internacional que triunfa en los escenarios más prestigiosos y recibe los premios más importantes y no necesita para nada buscar el protagonismo buscando la venganza de Piqué”, dijo.



Y agregó: "No le vamos a quitar el dolor que sintió, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ese dolor”.



Sin importar los éxitos que ha tenido, el periodista no paró en sus críticas hacia la barranquillera.



“Si tú tienes una herida y no dejas de meterte el dedo. Te ocurren dos cosas: la primera es que te sigue doliendo y la segunda es que no se cura. Segunda cosa que quiero decir es que ayer por la noche estuve viendo una película con mi hija Tú a Boston y yo a California. Mi hija viendo la película me decía que no quería que sus papis se separaran. Los hijos sufren y esto es recordarle continuamente que soy la buena y él es el malo. A mí me parece que esto es un error”, precisó.



Y sentenció: "A veces Shakira se comporta como una cupletista de quinta, que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos”.

