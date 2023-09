La cantante barranquillera Shakira estrenó la semana pasada su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su letra.



En el tema 'El Jefe', Shakira lanza fuertes dardos, incluyendo uno particular contra su exsuegro, el papá de Gerard Piqué: "Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", una frase que ha generado controversia.



Además, una que otra referencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milán.



Lili Melgar acaparó las miradas por el lanzamiento de 'El Jefe'. La mujer de origen boliviano hizo un cameo en el video oficial, pues la colombiana le dedicó la pista.



Se ha afirmado que Melgar habría sido despedida al conocer algún dato que llevó a la separación entre Shakira y Piqué.



Melgar se convirtió en la estrella de la canción que, con sonidos norteños y palabras de alto calibre, se centra en la explotación laboral, las desigualdades y la migración de latinoamericanos.

Nuevo testimonio

Shakira nunca se imaginó el éxito que iba a tener su canción con Bizarrap. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Sin embargo, hay quien no tiene un buen recuerdo laboral de la cantante colombiana. Se trata de una mujer, Cristina Cárdenas, quien trabajó durante cuatro años como coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la artista en España y quien ahora sale a la luz con ataques hacia la barranquillera y en defensa de Piqué.



"Era nefasto el trato", dice. Y ha asegurado que la cantante es una "tacaña" y que, además, se comporta de forma "déspota" con las personas que la rodean.



"En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (...) Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras".



Cristina ha asegurado que la estrella es alguien altivo y "no profesional". "Cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional", agregó.



Luego ahonda en sus ataques y dice que considera a Shakira "una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis".



"Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer", apunta.



Piqué por ahora ha guardado silencio pero se espera que se desahogue en una entrevista que está por ofrecer.

Este martes, Shakira recibió nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año por "Acróstico" "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG", en la categoría de Grabación del Año y Mejor Canción Pop por "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", así como en la categoría de Mejor Fusión/Interpretación Urbana por "TQG", convirtiéndola en una de las artistas más nominadas este año.



A principios de este mes, Shakira recibió el Premio MTV Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Video Music Awards. En honor a su premio, Shakira ofreció una impresionante actuación de sus éxitos más grandes.



Además, Wyclef Jean le entregó el prestigioso Vanguard Award en reconocimiento a su impacto global en la música, seguido de un emotivo discurso de aceptación de Shakira.



La actuación de Shakira se convirtió en el video de YouTube más visto de los VMAs y es el video más compartido en el canal de MTV en más de un año, reafirmando su lugar en la cultura pop como un ícono de las actuaciones y una impresionante artista visual.



