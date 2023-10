Shakira recibe demoledor ataque de exempleado: 'Era difícil y peligroso estar con ella'

La cantante barranquillera Shakira estrenó hace algunas semanas su nueva canción, 'El Jefe', y volvió a causar sensación entre sus fans y los medios de comunicación. También ha levantado polémica por su letra.



En el tema 'El Jefe', Shakira lanza fuertes dardos, incluyendo uno particular contra su exsuegro, el papá de Gerard Piqué: "Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", una frase que ha generado controversia.



Además, una que otra referencia aparentemente hacia su pasado fue incluida en la canción tras la mediática separación del futbolista Gerard Piqué y su nueva vida en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milán.

La actriz viajó a Barcelona para entrevistar a Shakira. Foto: Instagram @lagaita

Feroz acusación contra Shakira

Sin embargo, volvieron las acusaciones de algunos ex empleados de Shakira, quienes revelaron detalles inéditos de la relación con la barranquillera y varias exigencias que hacía junto con su familia.



Este fin de semana, se conoció el testimonio de uno de los conductores que trabajó con la cantante colombiana, quien habló para el medio Socialité y explicó algunos pedidos insólitos que había a la hora de trabajar con ella.



El conductor, que decidió no revelar su identidad, desveló que trabajar con Shakira 'era difícil' porque tenía fuertes exigencias como no mirarla a los ojos o no dialogar con ella.

Shakira, en la Semana de la Música Latina de Billboard, en octubre de 2023. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich. EPA. EFE

"Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino durante 10 días en Madrid, fue una de las más desilusionantes de mi vida", indicó el trabajador.



Además, el hombre desveló en el programa de María Patiño, que algunas peticiones podían llegar a ser 'peligrosas' a la hora de desarrollar sus funciones como conductor de la barranquillera y sus hijos.



"Voltear el espejo central del vehículo hacia abajo, porque según ellos, podías tener la tentación de mirarla", afirmó.



Por otro lado, su testimonio no dejó bien parado al hermano de Shakira, Tonino, ya que el conductor expresó que 'es un mal jefe' y tiene algunos comportamientos que la artista colombiana avala y no corrige.

Tonino Mebarak se ha convertido en la mano derecha de la cantante. Foto: Instagram: @shakira

"Tonino se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente. Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente, y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligentes", explicó.



Y agregó: "Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Claramente, les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: 'Shaki ya no sale'".



El conductor, que decidió atacar públicamente a Shakira con sus palabras, señaló a la intérprete de 'El Jefe' como tacaña: "No dan propina. Te piden encargos, que los adelantes tú de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos".

La cantante fue acreedora al premio Vanguardia Michael Jackson en los Vmas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Jordi desmiente los ataques

Desde que se anunció la separación de Gerard Piqué y Shakira, el paparazzi y reportero Jordi Martín se convirtió en una figura pública y en una de las referencias para obtener información de la expareja. Asimismo, se ha reconocido su labor por la exposición de Clara Chía como la nueva novia del exfutbolista.





El paparazzi afirmó que tiene versiones que reflejan una realidad muy diferente a los ataques que recientemente le hacen a Shakira su excolaboradores.



“Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”, aseguró.

que vivió en España. La cantante colombiana Shakira, luego de la tormentosa separación con su expareja Gerard Piqué, finalmente se fue de Barcelona para radicarse en la ciudad de Miami. Foto: Instagram@ Shakira/@jordimartinpaparazzi

Además, Martin dijo que el padre de Piqué, Joan Piqué, es quien estuvo detrás del manejo financiero de Shakira y que la asesoró mal.



“El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. Él es que asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su suegro. Supongo que Shakira no puede hablar porque está a dos meses de un juicio donde le piden 8 años de cárcel y sus asesores le habrán dicho".

