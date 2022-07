Pasan los días y no cesa la polémica por la separación entre el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira.

Luego de que se conociera un video en el que supuestamente Piqué escucha música de Shakira mientras va en su carro, el programa 'Socios del espectáculo', de la televisión argentina, dio a conocer al público que en ese difícil divorcio hay un hombre que estaría jugando un rol trascendental: el cantante español Alejandro Sanz.



Shakira en el Festival de Cannes 2022 Foto: AFP

El reportero español Javier de Hoyos le confirmó a 'Socios del espectáculo' que Shakira quiere irse a Miami con sus hijos. Sin embargo, esa no sería la voluntad de Piqué.



En los detalles del tema, surgió el nombre de Alejandro Sanz pues, dicen, es el cantante quien le sugirió contratar a la abogada que la representa, Pilar Mañé. Además, aseguran, Sanz es quien la está animando a residir en Miami.

Un rumor que ha crecido con fuerza, pues según lo referencian varios medios españoles, una fuente le dijo a la revista 'LOOK' que Shakira "no da ningún paso en lo que a su separación respecta sin consultarlo antes con él (Alejandro Sanz)".



Tal parece que la amistad entre los cantantes es muy fuerte. Inició cuando colaboraron en la canción 'La Tortura', en 2005, y, desde entonces, no han sido tímidos al demostrar lo mucho que se admiran y respetan.

Alejandro Sanz mantiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés desde 2019. Las demostraciones de afecto no han faltado en sus redes sociales.

