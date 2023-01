Shakira se convirtió en la persona más buscada en la última semana en Google por cuenta de "BZRP Music Session #53", una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía, pero este domingo presentó novedades.

En "BZRP Music Session #53", la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".



(Piqué, otra dura respuesta a Shakira, llega en este carro a evento, video)

(Piqué no está solo: su papá le responde a Shakira tras canción con Bizarrap)



La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



Por otro lado, el reporte del buscador Google indica que en los últimos siete días la pregunta con mayor interés de búsqueda en Colombia es "Cómo se llama la novia de Piqué".



El tema de Shakira también resultó relacionado con marcas como Twingo, cuyas búsquedas aumentaron 250 %, en tanto que Casio tuvo un incremento del 110 por ciento. Esas marcas son mencionadas en la letra de la canción de Shakira en la que dice "cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "cambiaste un Rolex por un Casio".

Con las amigas

Este domingo, se conocieron dos videos con los que la barranquillera reapareció en público.



Uno de estos es en su casa, con unas amigas, en el que vuelve a la carga contra el exfutbolista.



"¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?", dijo en twitter.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023



El programa a #PlandeTarde de @La1_tve, consiguió un video en el que la cantante sale al balcón de su casa a saludar a los aficionados que la aclamaban.

