Gerard Piqué dio un paso más en su nueva vida al publicar este miércoles su primera fotografía junto a su actual pareja, la joven catalana Clara Chía Martí.

El exfutbolista del Barcelona, aquejado por la presión de la prensa rosa desde que anunciara su separación de la cantante barranquillera Shakira, hace ya más de seis meses, parece no dejarse nublar por los juicios de los 'paparazzis'.



De hecho, su primera imagen en Instagram ha causado tanto revuelo, que los comentarios a la instantánea se cuentan por miles en cuestión de horas.



Y en medio de las reacciones, sobresale la primera reacción de Shakira tras la publicación. A juicio de medios como 'El Nacional', de Cataluña, apoyada en el hecho de que los 'ex' todavía se siguen en redes.



(No deje de leer: Clara Chía 'se deja de vainas': dura respuesta a rumores de separación de Piqué).

Shakira reacciona

Shakira Foto: BZRP Music Sessions #53

Tan solo unas horas después de la foto de Piqué y Clara Chía en la cuenta oficial del hombre campeón del mundo en 2010 con España, Shakira reapareció con una foto poco habitual en sus historias de Instagram.



(Lo último: Dani Alves, 'la joven se derrumbó': encuentro con víctima tras supuesto abuso).

Shakira y el desayuno para sus hijos. Foto: Instagram Shakira

La barranquillera, que a comparación de otros artistas poco comparte de su día a día en redes, publicó una fotografía del desayuno que les preparó este jueves a sus dos hijos, Milan y Sasha.



"Pancakes de mamá", comentó la artista en una historia en la que se ve un panqueque con forma de Micky Mouse.



Luego, en otra foto relacionada, en la que aparece una tortilla masticada, Shakira añadió: "De acuerdo, este era incomestible, pero por suerte mis hijos tienen paciencia conmigo por la mañana".



Esa reacción, apunta 'El Nacional', es certera, pues el medio señala que la respuesta es "Tú tienes a Clara yo tengo a los niños. La custodia será suya del todo cuando se marchen a los EE.UU., más temprano que tarde, y la diva Shakira, la multimillonaria colombiana, la más escuchada del mundo... les hace el desayuno".

Shakira hasta cocinando pancakes se ve tan tierna 🥞 pic.twitter.com/bVwR9oLYhc — Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) September 12, 2021

