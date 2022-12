Días calmados se han vivido en el último tiempo en cuanto al tema de Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía Marti, pero se ha filtrado un video que ha desatado la polémica en España.

La separación oficial de la pareja se dio a conocer el pasado mes de junio y desde ese momento no han parado las informaciones sobre los dos. El exfutbolista es seguido por periodistas que buscan nuevas imágenes con su novia, mientras que otros siguen a Shakira.



('Mi sueño es jugar un Mundial. Mi ídolo es Messi': Julián Álvarez a los 11 años)

(Luka Modric explota por el arbitraje: 'No puedo creer que pitara ese penalti')



Lo último que se había conocido es que Piqué y Clara Chía no están bien, que su relación está en crisis, pues eso se evidenció en el último viaje de la pareja hacia Praga.



De Shakira se sabe que después del acuerdo con Piqué por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, prepara su viaje para irse a vivir con ellos a Miami, Estados Unidos.

La prueba





Sin embargo, se conoció un video en el que, supuestamente, Chía Marti estuvo en la casa de Shakira y Piqué el año pasado.



Dicho ‘clip’ se dio a conocer en el programa español ‘Socialite’ y se advierte que fue en un ‘live’ que el exdefensa del club Barcelona hizo con el ‘youtuber’ Ibai Llanos, el 15 de agosto de 2021.



Lo extraño es que por esa época Piqué y Shakira eran pareja, vivían en la misma casa del video, por lo que los medios confirman que la relación no venía bien y ya había una tercera persona.



Jordi Marti, el periodista que ha seguido la carrera de Shakira y quien trabaja para el programa ‘El Gordo y la Flaca, le preguntó a Shakira en el aeropuerto de Barcelona por el video.



“Shakira: ¿eres conocedora de las imágenes que han salido del 15 de agosto de 2021?”, le preguntó Martin a la cantante.



Shakira no reaccionó ante el mar de preguntas. Solo se dio a sus seguidores, quienes le pedían fotos y autógrafos, pero no se refirió a ese tema.

Shakira Shakira y Piqué Foto:



Deportes