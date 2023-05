Shakira y Gerard Piqué no han podido dejar de ocupar titulares de la prensa rosa en el mundo. La cantante colombiana y el exfutbolista español aparecen día a día en los medios de entretenimiento por cuenta de los llamativos detalles que han rodeado su separación, anunciada hace 10 meses.



La gran polémica que los sacudió en los últimos días tuvo que ver con unas fotografías de la joven Clara Chía Martí, nueva novia de Piqué, en la supuesta terraza de la antigua mansión de Shakira en Barcelona.



Las imágenes, reveladas en redes sociales, llevaron a que Martí optara por cerrar su cuenta de Instagram. Y tras esa decisión, el turno de reaccionar fue para Shakira.

Shakira reacciona a fotos de Clara Chía en su vieja casa

Según el portal 'OKDiario', la noticia de las fotos de Clara Chía llegaron a oídos de Shakira. Y, sostiene el medio, Shakira "está cada vez más indignada".



Al parecer, la barranquillera se habría molestado mucho de ver las imágenes, pues era uno de sus sitios favoritos de la mansión.



"La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo" (sic), publica 'OKDiario'.



Este hecho se perfila en los medios como la "última provocación" de Clara Chía. De ahí que la supuesta reacción de Shakira haya tenido tanto eco.

