La novela de Gerard Piqué y Shakira parece no tener fin. Aunque han pasado más de ocho meses desde el anuncio de su separación, el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera siguen siendo protagonistas de distintas noticias por todo lo que rodea el vínculo sentimental que forjaron durante doce años.

En las últimas horas, cobró eco la primera entrevista de Piqué en la que se refirió a las distintas canciones que Shakira ha lanzado en el último tiempo y que lo han tenido a él como principal blanco.



De manera llamativa, Piqué lanzó una 'pulla': "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos (...) Cada uno toma las decisiones que cree oportunas". Esto, mientras coincidían sus palabras con una fuerte imagen de Shakira llorando en Estados Unidos.



Y ahora, tras todo ese impacto, Shakira volvió a Barcelona y tomó una inesperada decisión, que va en contra del tono que ha manejado hasta el momento.

Shakira reacciona tras entrevista de Piqué

Piqué y Shakira. Foto: Capturas de pantalla

La fotografía de Shakira llorando se dio después de su entrevista en el programa de Jimmy Fallon, en EE. UU.



"Vengo de un año muy duro tras mi separación y escribir la canción fue muy importante para mí y fue una manera saludable de canalizar mis emociones", dijo durante la charla en el 'show' en cuestión.



Poco más de 48 horas después, Piqué habló con 'Rac1'. Y el 'boom' por su separación resurgió.



Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan. ❤️ pic.twitter.com/dPsv4izEZe — Teleritmo (@TeleritmoTv) March 12, 2023

Según informa 'CHANCE', de EuropaPress, Shakira regresó a Barcelona en las últimas horas. Y su primera decisión fue quitar la bruja que tenía en el balcón de su casa, apuntando hacia el hogar de sus exsuegros.



"La colombiana ha dado un paso atrás y la bruja -que se ha convertido en todo un emblema de su enfrentamiento con los padres de Piqué- y ha decidido quitar la muñeca", reseña dicho medio sobre una decisión inesperada, ya que Shakira había renovado la figura hace poco.

#VÍDEO | Shakira desafía a los padres de Piqué y coloca una nueva bruja y más terrorífica en su balcón https://t.co/kZdGaIe6y0 pic.twitter.com/nqK2fElZEI — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

Piqué rompió su silencio

Gerard Piqué Foto: Captura de pantalla de YouTube

Piqué habló de su situación tras la ruptura con Shakira, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que la artista se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).



Preguntado por la canción de su expareja y del productor argentino Bizarrap "BZRP Music Session #53", en la que es atacado, Piqué respondió: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos". Y añadió: "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien".



El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero.



"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó Piqué.



Con todo, el exjugador del FC Barcelona explicó que se encuentra "bien" en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el consiguió grandes éxitos, tanto con su club como con la selección española.



Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar". Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando "muchas cosas" en su vida.

En un intento desesperado por salvar su imagen, Piqué menciona por primera vez su ruptura con Shakira en entrevista:



"Prefiero no hablar mucho del tema. Mi responsabilidad como hombre y padre siempre ha sido proteger a mis hijos".pic.twitter.com/qWOCUecL5s — Bruno | fan account (@JLOAccess) March 14, 2023

