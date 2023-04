Gerard Piqué quedó atrás. Así lo dio a entender la cantante barranquillera Shakira este domingo, al dejar Barcelona junto a sus dos hijos, Sasha y Milán, después de un extenso e intrincado proceso de separación con el exjugador del Barcelona. Y para quienes tenían dudas, Shakira compartió una sentida carta.

En el texto, la artista se abre en canal, con bellas palabras y una que otra pulla a su expareja.



(Piqué, desatado, se va contra Shakira y sus fanáticos: 'La p... ama no sé qué')

'La amistad es más larga que el amor'

Claramente hizo un juego de palabras en la publciación. Foto: Twitter:@shakira

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", apuntó de entrada en un texto compartido en sus redes sociales.



"Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", añadió Shakira.



(Sin filtro: Juan Pablo Montoya: 'No me arrepiento de haber dejado la Fórmula 1').



"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", complementó.



"Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas¡", concluyó.

El adiós de Barcelona

La barranquillera publicó anunció su vuelo con una historia de Instagram. Foto: Shakira y AFP

Según informó 'CHANCE', de Europa Press, Gerard Piqué se despidió de sus hijos el sábado en la tarde.



Al parecer, un amigo suyo fue a recogerlos a la casa de Shakira. Luego, él mismo los habría llevado por última vez al hogar en el que convivieron durante más de una década.



Ya este domingo, mientras algunos medios reseñan el supuesto enojo de Piqué por la partida, Shakira se fue con los dos menores rumbo a Miami.



En medio de su camino al avión, la prensa registró hasta el mínimo detalle. Y Shakira, muy amable, como siempre ha sido con los medios, se despidió lanzando un beso a las cámaras.



"Muy feliz y con una sonrisa en su rostro, agradecía a la prensa las palabras de cariño hacia ella con un 'gracias'", reporta 'CHANCE' que la vieron.

Shakira pone punto y final a su vida en Barcelona y se marcha a Miami https://t.co/1lfeHQLYOZ pic.twitter.com/3yp0RCo70V — CHANCE (@CHANCE_es) April 2, 2023

