La versión extendida de Music Sessions #53, la canción que Shakira grabó con el productor argentino Bizarrap, tuvo gran impacto mediático y no deja de recibir comentarios. El tema terminó por resquebrajar la ya deteriorada relación de la colombiana con su expareja Gerard Piqué y su entorno.

La tensa relación de Shakira con el entorno de Piqué tiene ahora un nuevo capítulo informativo y tiene que ver con la famosa bruja del balcón que sale nuevamente a colación luego de las palabras del exfutbolista tras la presentación de la artista con Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon.



Posteriormente a esa presentación, Piqué habló, por primera vez, de la situación que vive con Shakira, en una entrevista con la radio catalana Rac1. Y sus respuestas, si bien no fueron directas, sí dejaron ver su molestia.



“Los que somos padres tenemos una responsabilidad, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto”, declaró Piqué con respecto a la canción de Shakira y Bizarrap.“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien”, agregó.

¿Quién es la bruja?

Bruja de Shakira, que miraba hacia casa de papás de Piqué.

Uno de los hitos de la supuesta mala relación entre la colombiana y sus exsuegros fue la ubicación, en noviembre del año pasado, de una bruja en el balcón de la casa de la cantante, apuntando hacia la casa de los padres de Piqué, algo que muchos tomaron como símbolo del sentimiento que hoy tiene hacia ellos.



La muñeca se había deteriorado por causa de las lluvias que afectaron a Barcelona y por un tiempo fue retirada del balcón. Sin embargo,luego reapareció.



Pues ahora ha surgido una nueva versión sobre el motivo por el que Shakira apeló a esta siniestra imagen en su propia casa.



Programas en España como Nueva Mujer y AM Prensa han revelado otra versión del icónico muñeco, apelando a la cuenta JLOAccess.



Al parecer, los hijos de Shakira, Milan y Sasha, habrían escuchado a la mamá de Piqué e incluso a Clara Chía referirse a la colombiana como “bruja“.



Por eso, según esta información, fue que la intérprete barranquillera decidió responder y burlarse de sus agresoras con esta imagen en el balcón.



Esta sería su forma particular de dar a entender en la casa de sus exsuegros que ella conocía perfectamente el apodo y lo convirtió en burla y contraataque.



Tiempo después, la imagen desapareció del balcón, pero fue tal su impacto que sigue siendo noticia.



